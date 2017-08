Lausitzer Füchse präsentieren sich „open air“ Das neue Team für die DEL 2 stellt sich am nächsten Freitag gemeinsam mit der WBG vor – an einem ungewöhnlichen Ort.

Vor dieser Fassade am Prof.-Wagenfeld-Ring 74 wird am nächsten Freitag das Team der Lausitzer Füchse vorgestellt. Noch ist nicht zu sehen, warum die Aktion ausgerechnet dort stattfindet. Die Spannung steigt. © Joachim Rehle

Am kommenden Freitag stellen sich die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser (WBG) und das neue Team der Lausitzer Füchse gemeinsam vor. Für die Präsentation wählten die Verantwortlichen nicht die Eisarena, wie so oft, und nicht das Jahnbad, wie im vergangenen Jahr. Die Füchse-Mannschaft der Saison 2017/18 wird sich – und das hat tatsächlich Anklänge an das letzte Jahr – „open air“, also im Freien, vorstellen. Und zwar auf dem Grundstück Prof.-Wagenfeld-Ring 74. Der Wohnblock wird derzeit umgebaut. Dort entstehen Wohnungen für Nachwuchsspieler. Auch die neue Füchse-Geschäftsstelle zieht ab Oktober wieder ganz in die Nähe. Wegen des Umbaus ist sie in der Zwischenzeit im Hochhaus Blauer Engel untergebracht. Im Rahmen der Mannschaftsvorstellung wird es eine Überraschung geben, die den etwas ungewöhnlichen Ort der Teamvorstellung erklärt. Allzu viel will Petra Sczesny, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft, nicht verraten. Eine Autogrammstunde ist es nicht, so viel steht fest. Denn das Signieren von Autogrammkarten oder anderen Fan-Devotionalien gehört bei einer Teampräsentation geradezu zum guten Ton und wäre keine Überraschung.

Neben der neuen Mannschaft kommen am Freitag nächster Woche auch der Trainerstab und Geschäftsführer Dirk Rohrbach zu Wort. Zur Einstimmung auf das Heimspiel gegen die Eisbären ab 19.30 Uhr werden außerdem Vertreter aus Berlin zu einem Small-Talk erwartet. Bis etwa 18 Uhr wird die Teamvorstellung dauern. Dann öffnen die Stadionkassen an der Eisarena. Für das Spiel gegen die Eisbären sind bis jetzt etwa 2 000 Karten weggegangen. Sämtliche Sitzplatzkarten sind vergriffen. Erhältlich sind damit ab sofort nur noch Stehplätze.

Die Mannschaft, mit der Trainer Hannu Järvenpää in der neuen Saison nicht nur viel vorhat, sondern der er auch viel zutraut, steht bei den Zuschauern auch sonst hoch im Kurs. Immer mehr Fans entscheiden sich für eine Saisonkarte. Die Füchse sind in Sachen Dauerkarten deshalb kurz davor, die 700er Marke zu knacken. Nur noch ein paar wenige Karten fehlen. Laut Füchse-Sprecher Andreas Friebel waren Anfang der Woche 695 Stück verkauft. Würde nun die 700er Marke fallen, wäre auch das eine Überraschung. Eine kleine.

Das neue Füchse-Team stellt sich vor: 11. August, ab 16.30 Uhr, Prof.-Wagenfeld-Ring 74, Weißwasser.

