Lausitzer Füchse laufen meist hinterher Weißwasser verliert gegen den SC Riessersee 2:5 – bezeichnend, dass dennoch der Torwart bester Spieler wird.

Es war am Freitagabend oft zu einfach, gefährlich vor das Füchse-Tor zu kommen. Hier scheitert der spätere Torschütze Tim Richter an Maximilian Franzreb (links). © Gunnar Schulze

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben am Freitagabend erneut eine weitgehend schwache Heimvorstellung geboten und gegen die Gäste vom SC Riessersee mit 2:5 (0:2, 0:1, 2:2) verloren. Dabei war es vor allem Torhüter Maximilian Franzreb zu verdanken, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel. Seine Vorderleute konnten das Tempo, das die Mannschaft aus Garmisch vorlegte, nicht mitgehen und wirkten oft planlos. Zu spät erfolgte das Aufbäumen, dem die cleveren Gäste im rechten Moment den entscheidenden Konter entgegensetzten. In dieser Form kommen weitere schwere Wochen auf die Jungs von Hannu Järvenpää zu.

Immerhin erreichten sie am Freitag vor 2 012 Zuschauern zunächst ihr erstes Etappenziel: Erneut einen ganz frühen Rückstand zu verhindern. Füchse-Sprecher Andreas Friebel hatte es bei der Mannschaftsvorstellung immer wieder beschworen – ein Zeichen, wie groß die Sorge vor einem erneuten Heimspiel-Fehlstart der Füchse war.

Dennoch übernahmen die Gäste aus Bayern, immerhin als Drittplatzierte angereist, sogleich das Kommando. Welche Schwierigkeiten sie den Weißwasseranern bereiteten, wird daran deutlich, dass die Ostsachsen ihre erste richtige Torchance erst in der 19. Minute hatten. Verteidiger Adam hatte sich in die Sturmmitte abgesetzt, scheiterte aber an Matthias Nemec im Tor. Da führte Riessersee bereits mit 0:2, und das hochverdient. Beim 0:1 nach letztlich sechs Minuten fehlte jegliche Zuordnung bei den Füchsen, dabei waren mit der ersten Reihe keine Greenhorns auf dem Eis. Driendl stand bei seinem Nachschuss völlig allein und bedankte sich.

Auch beim 0:2 war die Weißwasseraner Abwehr überfordert und auch zu leidenschaftslos – aber das spielte Riessersee mit drei schnellen Pässen und Positionswechseln auch wirklich gut. Am Ende hatte der Gästestürmer freie Bahn und Franzreb keine Chance. Es war insgesamt viel zu einfach, gefährlich vor das Tor der Heimmannschaft zu kommen.

Was bei den Lausitzern klappte, war das Unterzahlspiel. Hier kam der Gegner kaum zu klaren Gelegenheiten, Einsatz und Abstimmung untereinander waren sehenswert. Allerdings waren die Füchse bei eigener Überzahl ähnlich plan- und ideenlos wie beim Spiel fünf gegen fünf.

Das wurde auch im Mittelabschnitt nicht wesentlich besser. Phasenweise hatten die Lausitzer zwar mehr vom Spiel, brachten aber Nemec im Tor nicht wirklich in Verlegenheit – schon, weil kaum Schüsse auf sein Tor kamen. Es lief einfach nicht, zumal es seit der 23. Minute schon 0:3 stand. Routinier Götz hatte Richter aus den Augen verloren.

Für die Füchse prüfte Kania Nemec von der Blauen Linie, der hielt mit Bravour. Das war sie, die zwingende Aktion, auf die die Füchse-Fans warteten. Aber sie war keine Initialzündung. Stattdessen musste sich Franzreb noch mehrmals strecken, um das vierte Gegentor zu verhindern, etwa zweimal gegen Oldie Tim Richter in der 37. Minute.

Im Schlussdrittel musste ein schnelles Tor her, in der Hoffnung, dass Riessersee dadurch noch einmal weiche Knie bekommen würde. Zunächst war es wieder Kania, der ein Zeichen setzte. Sein sauberer Körpercheck in der 42. Minute zeigte, wie es gegen eine Mannschaft wie Garmisch gehen könnte. Tatsächlich folgten einige gute Aktionen der Füchse, gekrönt vom 1:3 durch Christopher Bodó. Bei Justs herrlichem Pass vor das Tor war er perfekt eingelaufen und traf unter die Latte. Hoffnung keimte auf, und Lennartsson hatte nach Erkissons Zuspiel sogar das 2:3 auf dem Schläger. Sein Schuss mit der Rückhand flog am langen Pfosten vorbei. Im Gegenzug suchte Johansson den Abschluss, und Franzreb leistete sich den einzigen Fehler des Abends, als im der Schuss durch die Schoner rutschte.

Trotz des erneuten Drei-Tore-Rückstands zeigten die Füchse jetzt Kampfgeist und hatten Pech, als Hessler mit seinem beherzten Schuss nur das Lattenkreuz traf. Einmal durften die Weißwasseraner Anhänger aber noch jubeln. Götz zwang Nemec zu einer Parade, Stöber war zur Stelle und erzielte das 2:4. So einfach konnte Eishockey sein, zu spät zeigten die Füchse ihr Können. Der Gegner war an diesem Freitag aber insgesamt zu stark, um Punkte dazubehalten. Beim 2:5 ins leere Tor durch Topscorer Mueller zeigten sie noch einmal ihre Abgezocktheit.

