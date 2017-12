Lausitzer Füchse holen Punkt in Kassel Es war sogar mehr drin: Der späte Ausgleich der Gastgeber fällt sehr umstritten. Am 2. Weihnachtsfeiertag geht es jetzt im Sachsenderby gegen Crimmitschau.

Füchse-Torwart Maximilian Franzreb macht das Tor dicht, Stürmer Jeff Hayes sichert ab. Beide waren in Kassel Aktivposten ihrer Mannschaft und hatten großen Anteil am Punktgewinn. © Malte Dieckmann

Die Lausitzer Füchse sind gut in den Spielemarathon über den Jahreswechsel hinweg gestartet. Zum Auftakt in die Serie mit sieben Spielen binnen 16 Tagen holten sie bei den Kassel Huskies, aktuell Tabellendritter der Liga, durch eine 4:3-Niederlage nach Verlängerung einen Punkt. Es war sogar mehr drin.

Die Lausitzer Füchse gerieten beim Favoriten von der ersten Sekunde an unter Druck. Anderthalb Minuten lang kamen sie kaum aus dem eigenen Drittel und hatten alle Mühe, sich der Angriffe der Gastgeber zu erwehren. Dann aber gingen die Füchse mit ihrem ersten Angriff in Führung. Ein Schuss von Boiarchinov prallte von der Bande vor das Tor, dort setzte Thomas Götz nach und letztlich konnte Philipp Kuschel die Scheibe ins Netz befördern – das erste DEL 2-Tor für den 19-jährigen Förderlizenzspieler der Lausitzer Füchse überhaupt. Und es kam noch besser: Charly Jahnke und Jeff Hayes eroberten im gegnerischen Drittel den Puck, die Scheibe kam zu Roope Ranta, der hoch in die kurze Ecke zum 0:2 traf (5.). Die Kasseler wirkten leicht geschockt, Vincent Hessler hatte sogar den dritten Füchse-Treffer auf dem Schläger. Dann nahmen die Füchse eine „dumme Strafe“ – überdeutlich sechs Spieler auf dem Eis – überstanden die Unterzahl gegen die zweitbeste Überzahlmannschaft der Liga. Am Ende des Drittels hatten die Füchse selbst Überzahl. Trainer Robert Hoffmann brachte dafür die vier Ausländer (Hayes, Ranta, Eriksson und Owens) und stellte dazu den großen Marius Schmidt, der vor dem Tor Pucks abfälschen sollte. Die Füchse feuerten auch mehrere Schüsse ab, aber ein weiterer Treffer gelang nicht.

Es war klar, dass die Gastgeber zu beginn des Mitteldrittels noch eine Schippe drauflegen würden. So kam es auch, der Druck der Kasseler wurde immer größer. Die Füchse wehrten sich mit großem kämpferischen Einsatz, kamen aber lange nicht mehr selbst zu gefährlichen Entlastungsangriffen. Torwart Maximilian Franzreb geriet immer mehr unter Beschuss, wehrte aber fast alles mit stoischer Ruhe ab. 21:5-Torschüsse für die Schussbilanz im Mitteldrittel. Einmal war Franzreb chancenlos, als Christ einen Flachschuss von Müller von der Blauen Linie so abfälschte, dass er unter der Torlatte zum 1:2 einschlug. Ein weiteres Mal hatte er Glück, als ein abgefälschter Schuss von Toni Ritter am Pfosten landete. Auf der anderen Seite hatten die Füchse kurz vor Drittelende ihre beste Aktion, als André Mücke am Ende einer tollen Kombination den Pfosten traf.

Auch das Schlussdrittel begannen die Kasseler mit unheimlich viel Druck. Als dann Kania auf die Strafbank musste, kamen die Einschläge immer näher. Am Ende traf Bradon Pimm aus kurzer Entfernung über die Fanghand von Franzreb zum 2:2. Danach aber endete erst einmal der Sturmlauf der Gastgeber, die Füchse bekamen das Spiel wieder besser in den Griff und konnten sich befreien. Das wurde schnell belohnt: Jeff Hayes spielte einen überragenen „No-Look-Pass“ zurück auf Roberto Geiseler, der sofort abzog und durch die Beine von Torwart Pantkowski traf. Da waren noch zehn Minuten zu spielen, und die Hoffnung auf eine Überraschung stieg. Sie erhielt wenig später einen starken Dämpfer. Die Kasseler kamen umstritten zum Ausgleich. Wisniewski schoss Richtung Tor, McGrath lief rückwärts in den Torraum auf Franzreb auf, der Puck ging neben das Tor und kam auf der anderen Seite zurück, wo Meilleur einschieben konnte. Die Füchse protestierten heftig wegen Torraumabseits, aber die Schiedsrichter gaben nach Ansicht des Videos den Treffer. Kapitän André Mücke regte sich bei der Erklärung der Schiedsrichter derart auf, dass er eine Zehn-Minuten-Strafe kassierte.

Danach hatten die Füchse Glück. Erst traf Christ den Pfosten des Füchse-Tores, dann in Überzahl (Hoffmann hatte eine äußerst ungeschickte Strafe kassiert, als er den Puck unbedrängt über die Bande schoss) Koziol die Latte. Am Ende erkämpften sich die Füchse das Unentschieden nach 60 Minuten.

In der Verlängerung hatten beide Mannschaften die Chance auf den Sieg. Für die Gastgeber scheiterten McGrath, Ritter und Koziol an Torwart Franzreb, auf der anderen Seite Owens und Ranta. 20 Sekunden vor Schluss traf dann Pimm zum entscheidenden Tor. Vor dem Spiel wären die Füchse wohl mit dem einen Punkt zufrieden gewesen, nach dem Spielverlauf wohl zumindest im ersten Moment nicht.

Jetzt geht es in das Sachsenderby. Am 2. Weihnachtsfeiertag kommen die Eispiraten Crimmitschau nach Weißwasser. Da haben die Füchse noch was offen …

Statistik

EC Kassel Huskies – Lausitzer Füchse 4:3 n. V. (0:2, 1:0, 2:1)

0:1 Philipp Kuschel 2:09 (Assist: Götz, Boiarchinov)

0:2 Roope Ranta 6:38 (Hayes, Jahnke)

1:2 Michael Christ 21:36 (Müller, Lambacher)

2:2 Braden Pimm 42:44 (Überzahl, Wisniewski, Meilleur)

2:3 Roberto Geiseler 49:41 (Hayes, Ranta)

3:3 Jens Meilleur 51:42 (Wisniewski, Pimm)

4:3 Braden Pimm 64:43, (McGrath, Wisniewski)

Kassel Huskies

Tor: Pantkowski

Verteidigung: Maginot, Wisniewski – Rogl, Littl – Müller, Heinrich – Kraus, Reiß

Sturm: McGrath, Pimm, Meilleur – Ritter, Carciola, Koziol – Christ, Della Rovere, Lambacher – Klöpper, Kuchejda, Merl

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Geiseler – Hoffmann, Owens – Kania, Bär – Schiller

Sturm: Ranta, Hayes, Jahnke – Hessler, Eriksson, Tegkaev – Boiarchinov, Götz, Kuschel – Warttig, Schmidt, Neuert

Schiedsrichter: Mischa Apel, Razvan Gavrilas

Strafen: Kassel 2, Weißwasser 10 + 10 (Mücke)

Zuschauer: 3 054

