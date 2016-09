Lausitzer Füchse holen noch einen Finnen

Taneli Maasalo bekommt beim Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga 2 einen Kurzzeitvertrag für vier Wochen. Der Finne soll die Lücke schließen, die durch den Ausfall von Jakub Svoboda entstanden ist. Der Tscheche hatte sich Anfang August im Testspiel gegen die Eisbären Berlin aus der DEL verletzt und fällt noch etwa einen Monat aus.

Maasalo spielte zuletzt in der zweiten finnischen Liga für Keuruu. Als Kapitän führte er seine Mannschaft bis ins Halbfinale. Auf dem Weg dahin erzielte der 27-Jährige neun Tore und gab 20 Vorlagen. Er landete am Sonnabend in Berlin und bestritt bereits am Sonntag seine erste Partie für die Weißwasseraner, die im ersten Heimspiel der Serie auf Kaufbeuren trafen. Das Duell dauerte bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an. (SZ)

zur Startseite