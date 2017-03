Lausitzer Füchse helfen Erick Der Eishockey-Verein aus Weißwasser hat eine Spendenaktion für den an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Jungen gestartet, der in der Nachwuchs-Abteilung aktiv ist. Daran kann sich jeder beteiligen.

Die Füchse wollen Erick durch verschiedene Aktionen unterstützen. © André Schulze

Erst vor zwei Wochen haben sich die Füchse an einer Spendenaktion für den Crimmitschauer Nachwuchsspieler Max beteiligt. Er ist an Leukämie erkrankt. Rund 1000 Euro konnten für ihn und seine Familie gesammelt werden. Doch nun sind die Füchse selbst betroffen: Beim fünfjährigen Erick, der in der Laufgruppe des ES Weißwasser aktiv ist, haben Ärzte Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Darüber informiert Füchse-Sprecher Andreas Friebel. Der Junge ist bereits in einem Krankenhaus in Dresden, wo er sich einer Chemotherapie unterziehen muss. „Die Lausitzer Füchse und der Eissport Weißwasser möchten dem kleinen Nachwuchstalent unbedingt helfen und haben eine breit angelegte Spendenaktion ins Leben gerufen“, so Friebel.

Während der nächsten beiden Playoff-Heimspiele gegen Kassel, gehen sämtliche Einnahmen aus der Becherpfand-Aktion an Erick. Außerdem steht in der Stadiongaststätte „Fuchsbau“ eine Spendenbox, in die Geld eingeworfen werden kann. Zusätzlich finden zwei Ebay-Auktionen statt, deren Einnahmen direkt in die Aktion fließen. In den nächsten Tagen wird ein Sondertrikot versteigert, das der Verein für das 600. Füchse-Spiel von Thomas Götz angefertigt hat. Darauf ist seine Unterschrift zu finden. Auch Füchse-Torwarttrainer Sebastian Elwing stellt ein Trikot zur Verfügung, das versteigert wird. „Es stammt aus seiner Zeit bei den Eisbären“, teilt der Sprecher mit.

Darüber hinaus sind weitere Aktionen geplant, über die in den kommenden Tagen informiert wird. „Die Lausitzer Füchse und der Eissport Weißwasser wünschen Erick und seiner Familie in den kommenden Wochen und Monaten viel Kraft und vollständige Genesung“, betont Friebel. (szo/tc)

