Lausitzer Füchse gehen erstmals leer aus Bei den Kassel Huskies halten die Füchse 45 Minuten lang ein Remis, bevor individuelle Fehler das Spiel entscheiden.

Füchse-Stürmer Florian Lüsch im Zweikampf mit dem finnischen Verteidiger Esa Lehikoinen. Die Füchse hatten diesmal ihre stärksten Szenen an den Banden, und das war beim Zweitliga-Meister zu wenig. © Jan Malte Diekmann

Die Serie der Lausitzer Füchse, in jedem Spiel zu punkten, hat beim amtierenden Zweitligameister Kassel Huskies ein Ende gefunden. Die Füchse unterlagen mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:0), hielten gegen den Favoriten aber lange Zeit mit enormer Lauf- und Einsatzbereitschaft dagegen. Am Ende reichte es nicht zu einem erneuten Punktgewinn, weil die Füchse offensiv zu harmlos waren, sie zu viele Strafen kassierten und sie zwei individuelle Fehler begingen, die bestraft wurden,

Die Lausitzer Füchse, die auf ihren bärenstarken Verteidiger Bruneteau (angeschlagen, für ihn gab der tschechische Stürmer Svoboda sein Debüt) begannen mit viel Selbstbewusstsein, ließen sich vom amtierenden Zweitliga-Meister nicht einschnüren, sondern setzten die Gastgeber selbst mit laufaufwendigem Forechecking unter Druck. Das gelang, der Spielaufbau der Kasseler wurde empfindlich gestört. Selbst aber schafften es die Füchse nicht, torgefährlich zu werden. Zwar gaben sie bei jeder sich bietenden Chance einen Schuss auf das Gehäuse der Gastgeber ab, aber die Versuche waren fast alle harmlos. Den Puck bei jeder Gelegenheit Richtung Tor zu bringen, scheint eine Ansage von Trainer Järvenpää zu sein. Nicht umsonst haben die Weißwasseraner in den ersten vier Spielen die insgesamt meisten Schüsse aller Teams abgegeben. Die besseren Chancen des ersten Drittels hatten aber die Gastgeber. Nach einem Puckverlust der Füchse an der eigenen blauen Linie schoss Merl knapp vorbei (4.), dann traf Downing im Slot den Puck nicht richtig (6.). Die größte Chance des ersten Drittels hatten die Kasseler in Überzahl. Hungerecker stand am langen Pfosten ganz frei, scheiterte aber mit Schuss und Nachschuss am stark reagierenden und ruhig wirkenden Kessler im Füchse-Tor (15.). Unmittelbar zuvor hatte Verteidiger Parkkonen auf der anderen Seite in Unterzahl den gefährlichsten Schuss der Füchse im ersten Drittel abgegeben, das Tor aber knapp verfehlt. Torlos ging es in die erste Drittelpause.

Das Mitteldrittel war von vielen Strafzeiten gekennzeichnet. Schiedsrichter Dominic Erdle legte die Latte dabei sehr niedrig, zunächst zum Nachteil für die Füchse, die drei Zeitstrafen hintereinander erhielten. Spätestens die dritte Strafe, ein aus Sicht der Füchse sauberer Check, brachte Füchse-Trainer Hannu Järvenpää auf die Palme, der sich die Entscheidung vom Schiedsrichter extra erklären ließ. Insgesamt machten die Lausitzer das gut, schafften es immer wieder – auch mit einem gewissen Überblick – sich zu befreien. Einmal hatten die Gäste allerdings Glück, als Klinge das Aluminium des Tores traf. Im Tor hinterließ Kessler weiterhin einen starken Eindruck.

Die Füchse hatten nach einem Konter eine Chance, als Götz den Puck aufs Tor brachte, er beim Abpraller wieder am Puck war, aber von Klinge im letzten Moment ausgeblockt wurde (30.). Als dann die Kasseler (endlich) ihrer erste Strafe bekamen, ausgerechnet für den aus Weißwasser stammenden Toni Ritter, gelang den Füchsen nicht viel.Ihre insgesamt fünfte Überzahl nutzten die Kasseler dann. Downing traf mit einem harten Handgelenkschuss über die Stockhand von Kessler in die kurze Ecke (38.). Die Freude der Kasseler währte nicht lange. Binnen wenigen Sekunden kassierten die Huskies zwei Strafen. Die Füchse nutzten die doppelte Überzahl, als die Kräfte der drei verteidigenden Kasseler nachließen. Parkkonen traf mit einem Direktschuss flach in die kurze Ecke, nachdem sich vor allem Svoboda zuvor mehrfach versucht hatte.

Im Schlussdrittel begannen die Füchse stark, mit viel Druck und erarbeiteten sich eine Überzahl. Da aber hatten die Kasseler nach einem Fehler von Mücke die größte Chance. Christ lief allein aufs Füchse-Tor zu, scheiterte aber an Torwart Kessler. Die Entscheidung im Spiel fiel, als die Füchse den Puck nach einem individuellen Fehler nicht aus dem Drittel bekamen, Boiarchinov sic den Puck schnappte, hinten um das Tor lief und die Scheibe unter die Latte zimmerte (46.). Keine Minute später begingen die Füchse einen Wechselfehler, die Überzahl nutzten die Kasseler erneut durch Downing zum 3:1, der den Puck mit Urgewalt ins Tor beförderte. Das war die Entscheidung. Den Füchsen fehlten danach die Mittel, um die Kasseler noch einmal zu gefährden. Auch der versuch mit einem sechsten Feldspieler brachte nichts.

Am Sonntag geht es gegen Rosenheim, das am Freitagabend mit einem Sieg nach Verlängerung über Rosenheim die ersten Punkte in dieser Saison eingefahren hat.

Statistik

Kassel Huskies – Lausitzer Füchse 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

1:0 Jack Downing 37:43 (Überzahl, Klinge, Pimm)

1:1 Patrik Parkkonen 39:45 (Überzahl 2, Svoboda, Götz)

2:1 Feodor Boiarchinov46:28 (ohne Assist)

3:1 Jack Downing 47:37 (Überzahl, MacKenzie )

Kassel

Tor: Keller

Verteidigung: Marco Müller, MacKenzie, Mapes, Lehikoinen, Mathias Müller, Heinrich

Sturm: Saeftel, Boiarchinov, Klinge, Christ, Ritter, Downing, Merl, Keller, Schlager, Pimm, Gerartz, Hungerecker

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Fischer, Geiseler – Ostwald, Parkkonen – Mücke, Bohac – Hoffmann

Sturm: Lüsch, Maasalo, Ranta – Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Swinnen, Schmidt – Warttig, Kubail

Schiedsrichter: Dominic Erdle

Strafen: Kassel 12, Weißwasser 14

Zuschauer: 2 793

