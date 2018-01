Lausitzer Füchse gegen starke Bayern Am Sonntagabend wollen die Eishockey-Cracks den dritten Heimsieg in Folge. Diese und weitere Veranstaltungen bietet: www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Gunnar Schulze

Auf dem Weg in die Eishockey-Play-offs müssen die Lausitzer Füchse am Sonntag eine hohe Hürde überspringen. Zu Gast ist der ESV Kaufbeuren. Der Halbfinalist der vergangenen Saison ist wieder auf dem Weg zur direkten Play-off-Qualifikation. Aber: Die Füchse haben zwei der drei bisherigen Saisonvergleiche gewonnen. Am Sonntag soll der dritte Streich folgen. Das Spiel in der Eisarena Weißwasser beginnt um 17 Uhr. Karten kosten ab 13 Euro.

