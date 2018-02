Lausitzer Füchse gegen das Schlusslicht .Die Lausitzer Füchse spielen heute in der Eisarena Weißwasser gegen die Tölzer Löwen. Ein Sieg ist Pflicht. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Thomas Heide

Das war ärgerlich: Die Lausitzer Füchse haben am vergangenen Freitag in Heilbronn stark gespielt, sind 2:1 in Führung gegangen und hatten gute Chancen auf den dritten Treffer. Am Ende aber stand eine 2:3-Niederlage beim direkten Konkurrenten um den wichtigen zehnten Platz, den Heilbronner Falken. „Wir haben dumme Zeitstrafen genommen und dann in Unterzahl die Tore bekommen, nachdem wir bei Fünf-gegen-Fünf alles unter Kontrolle hatten“, ärgerte sich Füchse-Trainer Robert Hoffmann. Statt nur noch zwei wuchs der Rückstand auf den Pre-Play-off-Platz auf acht Punkte an. Da nutzten selbst zwei starke Ergebnisse bei Topteams der Liga – am Sonntag 4:0 gegen Ravensburg, am Dienstag 2:3 nach Penaltyscheißen beim Spitzenreiter Bietigheim – nicht viel. Weil auch Heilbronn vier Punkte holte, blieb es bei den acht Punkten. Die zuletzt schwächelnden Crimmitschauer sind genauso weit weg. Trotzdem: Aufgeben wollen die Füchse noch nicht. Sechs Spiele stehen noch an – unter anderem gegen die drei hinter Weißwasser platzierten Teams. Am Freitag aber geht es erst einmal nach Garmisch zum SC Riessersee, der zurzeit wohl „heißesten Mannschaft“ der Liga. Beim Tabellenzweiten etwas zu holen, wird sicher sehr schwer. Am Sonntag kommt der Tabellenletzte Bad Tölz nach Weißwasser. Da muss ein Sieg her. Gleichzeitig könnte das auch ein Probelauf für die Play-downs sein. Nach momentanem Stand wäre das das Duell in der ersten Abstiegsrunde. Robert Hoffmann: „Natürlich denken wir in beide Richtungen. Aber noch sehen wir unsere Chance, müssen einfach so viele Punkte wie möglich holen und werden am Ende sehen, was rauskommt. Sollten es doch die Play-downs werden, ist uns auch nicht bange.“ Positive Nachrichten gibt es von Topscorer Anders Eriksson, der wieder mittrainiert, dessen Einsatz aber noch nicht feststeht. Auch bei den zuletzt fehlenden André Mücke und Artur Tegkaev ist noch unsicher, ob sie schon an diesem Wochenende ins Füchse-Team zurückkehren. Sonst müssen eben die anderen ran.

Das Spiel in der Eisarena Weißwasser beginnt 17 Uhr, Eintrittskarten gibt es ab 13 Euro.

