Lausitzer Füchse ganz tief in der Talsohle Auch in Freiburg setzt es eine Niederlage. Dabei lässt der Trainer die „Traum-Sturmreihe“ erstmals zusammen spielen.

Hier waren beide noch auf dem Eis, zuletzt zu zweit auf der Tribüne, weil nur vier der sechs Ausländer bei den Füchsen spielen dürfen. In Freiburg durfte Viktor Lennartsson (links) mitspielen, während Kyle Just erneut nicht dabei war. © Thomas Heide

Die Negativserie der geht weiter. AM Dienstagabend setzte es beim Drittletzten Freiburg die nächste Niederlage. Beim 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg der Freiburger scheiterten die Lausitzer, die ohne Topscorer Eriksson und dafür mit Lennartsson angereist waren, erneut an der Harmlosigkeit im Sturm.

Im ersten Drittel war eigentlich beiden Mannschaften die Verunsicherung anzumerken. Das Spiel war geprägt von viel Kampf und nur selten gelungenem Spielaufbau. In den ersten Minuten gab es kaum klare Chancen. Die erste große Gelegenheit erspielten sich die Füchse in Unterzahl. Nach einem Befreiungsschlag setzte Neuert nach, kam an die Scheibe und spielte sie zurück zum hernan sprintenden Warttig, der aber scheiterte drei Meter vor dem Tor am Torwart. Sekunden später rettete Füchse-Torwart Konstantin Kessler auf der anderen Seite. Das erste Tor kündigte sich nicht an. Der Freiburger Airich setzte sich in der Ecke im Zweikampf gegen Schmidt durch. Weil damit die anderen Füchse-Spieler nicht gerechnet hatten, entstand sofort eine 2:1-Situation vor dem Tor. Kessler musste in die kurze Ecke, Airich konnte einen Querpass spielen und Herm, der auch mal für die Füchse spielte, konnte einnetzen (13.). Danach gab es eine Druckphase der Freiburger, die die Füchse auch dank eines sicher wirkenden Torwarts Kessler aber unbeschadet überstanden. Nur offensiv ging letztlich zu wenig. Immer wieder verhinderten Ungenauigkeiten das Zustandekommen von Chancen. Und mit Fernschüssen mit freier Sicht war der Freiburger Torwart Wölfl nicht zu überwinden.

Im zweiten Drittel stellte Füchse-Trainer Hannu Järvenpää um, stellte Goldhelm Lennartsson zu Hayes und Ranta, die drei schnellsten und torgefährlichsten Stürmer im Füchse-Kader dieses Spieltages. Gefährlicher blieben aber weiterhin die Freiburger, denen einige Konter gelangen und die in einer weiteren Überzahl dem zweiten Treffer nahe waren. Die Füchse wirkten in dieser Unterzahl sehr passiv und hatten mehrfach Glück, dass die schüsse das Tor verfehlten. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Schmidt, der vor dem Tor zu zwei Nachschüssen kam, aber erneut an Wölfl scheiterte. Mit ihren Schüssen wirkten die Füchse immer noch nicht wirklich gefährlich, wobei von der Ranta-Hayes-Lennartsson-Reihe jetzt bessere Ansätze zu sehen waren. Am Ende des Mitteldrittels genügte ein langer Pass auf Duda, Kania kam zu spät, und es stand 2:0 (39.). Der Freiburger traf über die Fanghand Kesslers in die lange Ecke.

Die Füchse begannen das Schlussdrittel mit de sichtbaren Willen, die Partie noch zu drehen. Aber es gab den schnellen Rückschlag: Bei einem 3:2-Konter der Freiburger spielte Linsenmaier die Scheibe durch die Beine von Füchse-Verteidiger Schiller, und Billich hatte aus Nahdistanz keine Mühe, zum 3:0 einzunetzen. Die Füchse versuchten danach weiter alles, aber so langsam lief die Zeit davon. Passend zum Spiel war, dass Ranta das Füchse-Tor mit einer Einzelleistung erzielte. Der Finne überlief mit viel Tempo den Freiburger Verteidiger Woidke und dann vor das Tor. Er überwand Wolf, der auch in der DEL für Schwenningen hält, mit einer geschickten Bewegung in der kurzen Ecke (46.). Da war noch einmal ein Funken Hoffnung, aber Lennartsson scheiterte mit der Rückhand an Wölfl (48.), und Hayes schoss freigespielt vor dem Tor, drüber (55.). Als die Füchse dann ihre einzige Überzahlsituation im Spiel hatten, nahm Järvenpää den Torwart vom Eis. Mit sechs gegen vier Spieler hatten die Füchse Pech, dass der Schiedsrichter nach einem Schuss zu zeitig abpfiff. Die Scheibe rutschte noch unter Wölf hervor und am Ende ins Netz, aber der Pfiff des Schiris war zuvor ertönt. Nach dem nächsten Bully fiel das vierte Freiburger Tor, als sich die Gastgeber befreien konnten, lupfte Mancari die Scheibe Richtung Füchse-Tor,. Sie wäre wohl vorbeigegangen, aber Hayes veränderte die Richtung bei seinem Rettungsversuch unglücklich – passend zur Gesamtsituation, in der die Füchse derzeit stecken.

Nach dem Spiel blieb dem Füchse-Trainer nichts weiter übrig, als den Gastgebern für eine kluge Spielweise zu gratulieren, mit einem starken Torwart und die schon oft gehörten Beschwörungsformeln zu wiederholen: „Wir müssen hart arbeiten und weiter an uns glauben“.

Statistik

EHC Freiburg – Lausitzer Füchse 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 Jannik Herm 12:07 (Assist: Saccomani, Airich)

2:0 Radek Duda 38:56 (Meyer, Babka)

3:0 Christian Billich 41:26 (Linsenmaier, Kunz)

3:1 Roope Ranta 46:11 (Owens, Lennartsson)

4:1 Mark Mancari 57:35 (Unterzahl, Empty net, Babka)

EHC Freiburg

Tor: Wölfl

Verteidigung: Meyer, Kästle –Woidke, Brückmann – Rießle, Körner – Maly, Bräuner

Sturm: Babka, Mancari, Duda – Linsenmaier, Kunz, Billich – Saccomani, Herm, Eirich – Cihak, Walker, Palausch

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Schiller – Kania, Owens – Hoffmann, Geiseler

Sturm: Boiarchinov, Lennartsson, Schmidt – Tegkaev, Hayes, Ranta – Kuschel, Götz, Warttig – Neuert, Hessler

Schiedsrichter: Michael Klein, Sascha Westrich

Strafen: Weißwasser 6, Freiburg 2

Zuschauer: 1512

