Lausitzer Füchse freuen sich zu früh Bei den Frankfurter Löwen gelingt zwar 74 Sekunden vor Schluss der Ausgleich, aber es reicht nicht zum Punktgewinn.

Connor Gaarder (Mitte) ließ auch in seinem zweiten Spiel für die Lausitzer Füchse seine Klasse immer wieder aufblitzen – auch bei seinem Penalty-Treffer, der den Füchsen zwischenzeitlich wieder Hoffnung brachte. © Gunnar Schulze

Gut eine Minute vor Schluss rissen die Lausitzer Füchse in der Frankfurter Eissporthalle die Arme nach oben. Sie hatten sich gegen ihren Angstgegner immer wieder zurückgekämpft, und eben den Treffer zum 4:4-Ausgleich erzielt. 15 gespielte Sekunden später sanken die Füchse zu Boden. Sie hatten Tomassoni auf der linken Abwehrseite völlig alleingelassen, und Löwen-Verteidiger nutzte das, lief noch ein paar Schritte Richtung Tor und schoss Füchse-Torwart Maximilian Franzreb den Puck durch die Beine zum 5:4-Siegtreffer in die Maschen. Der ganze harte Kampf war vergeblich, die Füchse mussten die Heimreise ohne Punkte antreten, kassierten die inzwischen neunte Niederlage im zehnten DEL 2-Spiel gegen die Frankfurter.

Die Frankfurter hatten in den beiden ersten Abschnitten dominiert. Im ersten Drittel kamen die Füchse noch ganz gut in die Zweikämpfe und machten es den Löwen schwer, zu Chancen zu kommen. Aber in der 18.Minute wurden die Frankfurter für ihren Angriffsdruck belohnt. Laub zog nach einem Querpass von Ex-Fuchs Mueller sofort ab und traf.

Im Mitteldrittel wurde die Überlegenheit der Gastgeber größer, weil sie noch mehr Zweikämpfe an den Banden für sich entschieden und sie von den Füchsen größere Räume angeboten bekamen. Das 2:0 gelang ihnen, als die Füchse zu weit aufgerückt waren. Nach einem langen Pass tauchte Pistilli allein vor Torwart Franzreb auf und versenkte den Puck durch die Hosenträger (27.). Die Füchse kamen kaum zu Chancen, bis bei einem Konter Gaarder durch war, von hinten einen Stock ins Gesicht und einen Penalty zugesprochen bekam. Den verwandelte er in sehenswerter Manier. Er nahm hohes Tempo auf, legte sich den Puck vor dem Torwart auf die Rückhand und hob die Scheibe über den ausgefahrenen Schoner ins Netz. Nur noch 2:1. Es ging Vier-gegen-Vier weiter. Und da waren die Frankfurter klar besser, machten viel Druck. Loibl schob die Scheibe vors Tor, Keussen lief in den Pass und netzte gekonnt ein.

Mit dem 3:1 schien das Spiel in den erwarteten Bahnen zu laufen, zumal den Füchsen im Schlussdrittel zunächst nur wenig Kreatives gelang. Aber plötzlich schlugen die Lausitzer zu, glichen mit zwei Treffern binnen 65 Sekunden aus. Erst lief Hayes mit dem Puck hinter das Tor, sah den heranstürmenden Svoboda an der kurzen Ecke, brachte den Pass punktgenau und der Tscheche traf flach ins lange Eck. Und dann liefen die Füchse einen 3:2-Konter über Fischer, der für Götz liegenließ. Der Ur-Fuchs spielte geschickt vor das Tor zu Heyer, der den Schläger rein hielt und traf (50.). Wie sehr die Frankfurter den Sieg wollten, sah man unmittelbar danach. Bei Fünf-gegen-Fünf drängten sie die Füchse in deren Drittel, spielten praktisch ein Powerplay, das mit einem allerdings glücklichen Torerfolg endete. Ein Schuss (oder eher Pass) wurde einige Meter vor dem Tor abgefälscht, Franzreb war schon in die andere Ecke unterwegs. Als dann auch noch Svoboda nach einem eher unglücklichen Bandencheck gegen Loibl mit einer Spieldauerstrafe vom Eis musste (Loibl ließ sich behandel, war aber wenig später wieder auf dem Eis), schien die Entscheidung gefallen. Die Füchse überstanden aber die fünfminütige Unterzahl mit Glück (einmal rutschte der Puck auf der Torlinie entlang) und Geschick, und hatten danach noch drei Minuten zeit, um vielleicht doch noch den Ausgleich zu schaffen. Tatsächlich: Als Trainer Järvenpää bei einem Bully im Löwen-Drittel Torwart Franzreb zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis holte, gewann Ostwald den Bully, brachte Hayes den Puck mit viel Einsatz zu Parkkonen, der den sich freilaufenden Swinnen am langen Pfosten sah. Ein Pass, ein Schuss. 4:4. Die Füchse jubelten – und schliefen wenig später. Schade, denn mindestens ein Punkt war diesmal in Frankfurt drin.

Am kommenden Wochenende empfangen die Füchse den Tabellenzweiten Kassel und fahren am Sonntag nach Rosenheim.

Statistik

Löwen-Frankfurt – Lausitzer Füchse 5:4 (1:0, 2:1, 2:3)

1:0 Lukas Laub 17:50 (Assist: Mueller, Dronia)

2:0 Matthew Pistilli 26:04 (Cespiva, Rinke-Leitans)

2:1 Connor Gaarder 31:31 (Penalty)

3:1 Joel Keussen 33:08 (Loibl, Mueller)

3:2 Jakub Svoboda 48:53 (Hayes, Ostwald)

3:3 Jens Heyer 49:58 (Götz, Fischer)

4:3 Matthew Pistilli 40:52 (Dronia, C.J. Stretch)

4:4 Dennis Swinnen 58:46 (Parkkonen, Hayes)

5:4 Matthew Tomassoni 59:01 (Pistilli, Laub )

Frankfurt

Tor: Jaeger

Verteidigung: Card, Stephan, Gläßl, Dronia, Cespiva, Keussen, Tomassoni

Sturm: Jarrett, C.J. Stretch, Ratajczyk, Pfennings, B. Breitkreuz, Pistilli, Loibl, Mueller, C. Breitkreuz, Rinke-Leitans, Laub, Liesegang

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Geiseler, Fischer – Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac

Sturm: Palka, Schmidt, Gaarder – Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Lüsch – Warttig, Kubail

Schiedsrichter: Steffen Klau

Strafen: Frankfurt 8, Weißwasser 11 + 20 (Svoboda)

Zuschauer: 3 559

