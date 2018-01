Lausitzer Füchse feiern vierten Sieg in Folge Auch Zweitligameister Frankfurt kann die Play-off-Aufholjagd der Füchse nicht stoppen. Jetzt fehlen nur noch sechs Punkte.

Feodor Boiarchinov, Schütze des 1:1-Ausgleichtreffers, visiert das Gästetor an. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse haben am gestern Abend mit einer ausgesprochen starken Leistung den amtierenden Zweitligameister Löwen Frankfurt mit 4:1 bezwungen und damit ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Der zehnte Tabellenplatz ist damit plötzlich wieder in Reichweite geraten. Bad Nauheim, das beim Schlusslicht Bayreuth mit 6:4 verloren hat, hat nur noch sechs Punkte Vorsprung. Das ist in 13 Spielen aufholbar. Die Hoffnung bei den Lausitzer Füchsen wächst also wieder, erst recht nach dieser überzeugenden Leistung gegen Frankfurt.

Die Lausitzer Füchse begannen die Partie nach drei Siegen in Folge selbstbewusst und auf Augenhöhe, auch wenn die Frankfurter im ersten Drittel leichte Feldvorteile hatten. Aber die Füchse-Abwehr stand stabil, und Torwart Maximilan Franzreb bestätigte seine zurzeit starke Form, war, wenn nötig, zur Stelle. Und einige Nadelstiche sorgten für Gefahr. Ranta hatte die erste Chance, als ihm auf dem Weg vor das Tor die Scheibe versprang (3.). Frankfurt versuchte immer wieder, schnell über die Außen ins Füchse-Drittel zu kommen, aber die Füchse erwiesen sich als sehr kompakt und ließen wenig zu. Ihre beste Chance hatten die Gäste, als Yorke frei am kurzen Pfosten auftauchte, aber Franzreb hielt. Im Gegenzug hatten die Füchse allerdings eine noch bessere Gelegenheit. Schmidt spielte einen Doppelpass mit Hayes und zog dann fünf Meter im Angriffsdrittel ab. Der Flachschuss ging an den Pfosten der langen Ecke. Auch danach spielten die Füchse auf Augenhöhe.

Das Mitteldrittel begann mit drei Schrecksekunden für die Lausitzer Füchse. Erst blieb Schmidt verletzt liegen und musste zunächst draußen bleiben. Wenig später traf es Warttig, der dann aber weiterspielen konnte. Und schließlich nutzten die Gäste die fehlende Zuordnung in der jetzt umformierten Schmidt-Reihe (Stöber kam rein) zum Führungstreffer. Goldhelm C. J. Stretch wurde von hinter dem Tor angespielt und konnte aus Nahdistanz vollenden (23.). Aber Weißwasser war nicht geschockt. Erst überstanden die Gastgeber recht problemlos eine Unterzahl, und dann nutzten sie gleich ihre erste Überzahl zum Ausgleich. Adam hatte geschossen, Götz vor dem Tor die Sicht versperrt. Gästetorwart Jaeger musste prallen lassen, Boiarchinov versenkte den Abpraller (28.). Auch danach blieben die Füchse absolut gleichwertig, hatten vielleicht die etwas besseren Chancen auf den Führungstreffer. Aber beide Torhüter verhinderten ein weiteres Tor.

Das Schlussdrittel begann mit einer Überzahl für die Gäste. Aber die Füchse verteidigten extrem stark, ließen keine klare Chance zu. Danach sorgte ein Geniestreich von Eriksson für das 2:1. Der Schwede spielte die Scheibe beim Bully seinem Gegenüber durch die Beine zwei Meter nach vorn und spielte sie vor das Tor. Dort wartete Ranta, der den Puck an den Schlittschuh bekam, von wo er ins Tor sprang. Die Gäste protestierten natürlich wegen eines Schlittschuhtores, die Schiedsrichter sahen sich den Videobeweis an, gaben dann aber den Treffer, weil keine aktive Kickbewegung von Ranta vorlag. Die jetzt wütenden Frankfurter Löwen griffen danach natürlich mit Mann und Maus an. Aber die auch kämpferisch überzeugenden Füchse hielten dagegen, und Torwart Maximilian Franzreb wurde immer mehr zum Turm in der Schlacht. Als sich die Gäste eine erneute Strafe leisteten, schlugen die Füchse erneut zu. Owens schoss Richtung Tor, in dem Gewühl vor dem Tor kam auch Eriksson irgendwie an den Puck, letztlich sprang die Scheibe Ranta vor die Füße, der sofort einnetzte (50.). Die Gäste warfen jetzt alles nach vorn, aber Weißwasser setzte einen tollen Konter. Ranta löffelte den Puck aus dem eigenen Drittel. Boiarchonov setzte energisch nach und war gleichzeitig mit dem aus seinem Tor herausstürmenden Frankfurter Torwart Jaeger am Puck. Beide prallten zusammen und lagen auf dem heiß, die Scheibe aber sprang zum nachrückenden Eriksson, der sie ins Netz hämmerte (52.). Man merkte den Frankfurtern an, dass sie immer noch hofften. Aber Maximilian Franzreb im Füchse-Tor erwies sich, in ein, zwei Szenen auch mit dem nötigen Glück auf seiner Seite, als unüberwindbar. Wie der jung e Torwart unmittelbar vor seinem Kasten Brett Breitkreuz den Puck abkaufte, war schon sehenswert (58.). Am Ende jubelten die gut 1 700 Zuschauer, die am Dienstagabend den Weg ins Stadion geschafft hatten.

Am Freitag folgt ein jetzt wieder extrem wichtig gewordenes Gastspiel in Bad Nauheim, am Sonntag kommt Kaufbeuren in die Eisarena Weißwasser.

Statistik

Lausitzer Füchse – Löwen Frankfurt 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

0:1 C.J. Stretch 22:26 (Assist: Seeger, MacLeod)

1:1 Feodor Boiarchinov 27:22 (Überzahl, Adam, Mücke)

2:1 Roope Ranta 44:53 (Eriksson)

3:1 Roope Ranta 50:19 (Überzahl, Eriksson, Owens)

4:1 Anders Eriksson 51:41 (Boiarchinov, Ranta)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Hoffmann – Adam, Kania – Schiller

Sturm: Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Jahnke, Hayes, Schmidt – Tegkaev, Götz, Warttig – Kuschel, Stöber

Löwen Frankfurt

Tor: Jaeger

Verteidigung: Stephan, Schüle – Tiffels, Dronia – Yorke, Gläßl

Sturm: Stretch, B. Breitkreuz, Pistilli – Jarrett, McLeod, Seeger – Valentin, C. Breitkreuz, Liesegang – Dumont

Schiedsrichter: Kevin Salewski, Jens Steinecke

Strafen: Weißwasser 6, Frankfurt 10

Zuschauer: 1 707

