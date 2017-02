Lausitzer Füchse drehen Zwei-Tore-Rückstand Gegen Heilbronn steht es im zweiten Drittel schon 0:2. Im Schlussdrittel sorgt eine seltsame Entscheidung für Aufregung.

Lange Zeit war dicht vor dem Heilbronner Tor. Hier wird Dennis Palka von den Gästen abgeschirmt. Aber das bessere Ende hatten die Füchse dann doch für sich. Und Palka war dabei der entscheidende Mann. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse sind am Freitagabend mit einem blauen Auge davongekommen und haben die fest eingeplanten drei Punkte gegen den Tabellenvorletzten Heilbronn gebucht. Nach einem 0:2-Rückstand gewannen die Weißwasseraner noch mit 3:2. Am Ende genügte eine Steigerung im Schlussdrittel, das von seltsamen Entscheidungen des Schiedsrichterkollektivs, erst gegen dann für die Füchse, beeinflusst war.

Die Lausitzer Füchse, die mit der identischen Aufstellung des 5:3-Sieges gegen Crimmitschau starteten, begannen wie gewohnt offensiv ausgerichtet. Aber die Gäste hielten dagegen, standen relativ sicher und erspielten sich auch immer wieder Möglichkeiten. Trotzdem hatten die Füchse die besseren Chancen. In der ersten Überzahlsituation wurde ein Parkkonen-Schuss geblockt (3.), in der zehnten Minute traf Warttig die Unterlatte des Tores, schiedsrichter Klau sah sich den Videobeweis an, ob der Puck nicht am hinteren Torgestänge war, aber kein Tor (10.). Dann tauchte Götz allein vor dem Tor auf, verzockte aber die Chance. Aber so ganz zwingend war vieles nicht, die spielerische Leichtigkeit des Dezembers scheint verloren. Und auch der Druck vor dem Tor: Bei Schüssen aus der Distanz fehlte oft der Spieler vor dem Tor, der abfälschen könnte oder im Nachschuss zur Stelle ist. In der Schlussminute des ersten Drittels hatte Ex-Fuchs Lavallee eine große Chance für die Heilbronner, aber er scheiterte mit einem Flachschuss aus Nahdistanz an Torwart Kessler. Im Gegenzug schoss Parkkonen nach einer schönen Kombination über Swinnen und Hayes vorbei..

Das zweite Drittel begann mit zwei starken Aktionen von Topscorer Dennis Swinnen. Erst schloss er einen 2:1-Konter mit Hayes allein ab, schoss aber knapp drüber. Beim nächsten Angriff traf er den Pfosten (22.). Ihre erste Unterzahl überstanden die Füchse ohne Probleme, in der nächsten Überzahl aber kassierten die Füchse ein Gegentor. Die Füchse, die schon Schwierigkeiten hatte, ins Drittel zu kommen und dann die Positionen zu finden, passten zu ungenau. Der Puck rutschte aus dem Drittel, Pem konnte mit Geschwindigkeitsüberschuss Parkkonen überlaufen, lief allein auf Kessler zu und drückte den Puck über die Linie. Auch in der restlichen Überzahl spielten die Füchse einfallslos. Und als die dritte Reihe den Puck nicht aus dem eigenen Drittel bekam, stand es 0:2. Die Heilbronner fingen die Scheibe ab, brachten sie Richtung Tor und Mertens war beim Abpraller zur Stelle (34.). Ganz wichtig war, dass Dennis Swinnen wenig später der Anschlusstreffer gelang. Diesmal guckte sich der 22-Jährige den Heilbronner Torwart Hare aus und schoss den Puck flach durch dessen Beine. Kurz vor der Drittelsirene hatten die Füchse bei einem Lattentreffer von Eberhardt Glück.

Im Schlussdrittel lief das flüssige Kombinationsspiel der Füchse zunächst immer noch nicht, aber endlich gelang in Überzahl einmal ein starker Abschluss: Hayes passte quer auf Svoboda, der direkt abschloss und hart zum 2:2 in die kurze Ecke traf (44.). In der 50. Minute jubelten die Füchse und ihre Fans. Jens Heyer spielte den Puck tief auf Palka, sprintete hinterher und war nach Palkas Schuss im Nachschuss zur Stelle. Schiedsrichter Klau gab den Treffer, aber dann intervenierte ein Linienrichter. Heyer soll im Zweikampf zuvor einen Gegner mit hohem Stock verletzt haben. Von außen war das nicht ersichtlich, und Heyer reagierte entsetzt und völlig verständnislos auf die Spieldauerstrafe gegen ihn, die es statt des Tores gab. Die fünfminütige Unterzahl überstanden die Füchse problemlos. Und danach schien Schiedsrichter Klau das „geklaute“ Tor ausgleichen zu wollen und gab den Heilbronnern fragwürdige Strafzeiten. In überzahl gelang Dennis Palka das Tor zum 3:2 – ein Glückstor. Der Stürmer wollte wohl zum auf den am Torraum passenden Fischer passen, aber Torwart Hare war dazwischen. Von ihm fand der Puck irgendwie ins Tor. Als die Heilbronner in der Schlussminute alles riskieren wollte, zerstörte eine weitere Strafe alle ihre Hoffnungen. Mit den drei Punkten haben die Füchse ihre Tabellenposition verteidigt. Am Sonntag geht es zum Tabellenzweiten Frankfurt.

Statistik

Lausitzer Füchse – Heilbronner Falken 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

0:1Nik Pem 29:37 (Unterzahl)

0:2 Henry Martens 33:30 (Assist: Krüger)

1:2 Dennis Swinnen 14:35 (Palka, Ostwald)

2:2 Jakub Svoboda 43:37 (Überzahl, Swinnen)

3:2 Dennis Palka 57:30 (Überzahl, Parkkonen)

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Fischer – Kubail, Warttig

Heilbronn

Tor: Hare

Verteidigung: Botzenhardt, Vogl, Forster, Martens, Harty, Gödtel, Kurz

Sturm: Kirsch, Schwartz, Lavallée, Bär, Krüger, Helms, Gron, Kircher, Stöber, Pem, Gelke, Eberhardt

Schiedsrichter: Steffen Klau

Strafen:

Weißwasser11 + 20 (Heyer)

Heilbronn16

Zuschauer: 2 128

