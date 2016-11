Lausitzer Füchse bleiben auf Play-off-Kurs Beim 3:0 in Rosenheim erzielt die Paradereihe alle drei Tore. Der Matchwinner steht aber im Tor.

Hier – Ende des ersten Drittels – war der Führungstreffer für die Füchse (in Gelb) schon ganz nah. Jens Heyer (rechts) wird aber noch entscheidend gestört und auch Thomas Götz (links) kommt nicht an die Scheibe. © Titus Fischer

Als wir heute früh um sieben in Weißwasser in den Bus gestiegen sind, haben wir uns geschworen, dass wir bei dieser Fahrt unbedingt punkten wollen. Und das ist uns gelungen. Wir haben verdient gewonnen, sagte der sichtlich zufriedene Füchse-Trainer Hannu Järvenpää nach dem 3:0-Sieg in Rosenheim. Die Füchse halten dadurch den siebenten Tabellenplatz und sind weiter auf Play-Off-Kurs – ganz anders als die Rosenheimer, die jetzt auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht sind und mit einem Pfeifkonzert der heimischen Zuschauer verabschiedet wurden.

Dass es etwas mit Punkten aus Rosenheim werden könnte, deutete sich bereits im ersten Drittel an, auch wenn da noch kein Tor fiel. Aber die Füchse überzeugten mit einer großen Geschlossenheit aller vier Reihen. Eine Stärke viel besonders auf: Nach eigenem Puckverlust wurde immer sofort nachgesetzt – meist mit mehreren Spielern, die den Puck oft schnell wieder zurückgewannen. Die Rosenheimer kamen jedenfalls kaum zu einem ruhigen Spielaufbau. Die erste Chance hatte Götz, der den Puck nach einem Fehler der Rosenheimer eroberte, dann aber vorbeischoss. Dann gab es abwechselnd für beide Teams je zwei Strafzeiten. Dabei zeigte Füchse-Torwart Maximilian Franzreb seine Klasse. Erst hielt er gegen Tausch, der gerade von der Strafe zurückkam und bei einem 2:1-Konter allein abschloss, und dann war er auch gegen Rosenheims Topscorer McNeely aus Nahdistanz mit einer Klasseparade zur Stelle. Für die Füchse hatte Svoboda mit Schuss und Nachschuss die beste Gelegenheit. In den letzten Sekunden des Drittels vergaben die Füchse durch Götz und Heyer eine Doppelchance.

Das Mitteldrittel war gerade einmal 15 Sekunden alt, da gingen die Füchse in Führung. Hayes drückte die Scheibe ins Tor. Der Schiedsrichter sah sich die Szene zwar wegen des Verdachts auf Torraumabseits zur Sicherheit im Video an, aber das Tor zählte. Die Füchse blieben aggressiv. Warttig „klaute“ Torwart Herden hinter dem Tor den Puck, aber zwei Rosenheimer Verteidiger verhinderten Schlimmeres. Rosenheim versuchte dann mehr, aber entweder warf sich ein Spieler in den Schlagschuss (Warttig) oder Franzreb im Tor erwies sich als unüberwindlich. Er klärte gegen McNeely, gegen Lewis im Spagat und gegen Lindlbauer aus der Distanz. Aber auch die Füchse blieben gefährlich. Lüsch scheiterte an der Stockhand von Torwart Herden, Palka hatte einen Treffer auf dem Schläger. Der Eindruck bis dahin: Die Füchse spielen trotz des jungen Alters ausgesprochen clever.

Im Schlussdrittel hatte zunächst Swinnen, der allein auf das Tor zulief, das 0:2 auf dem Schläger. Er schoss aber in die Fanghand von Torwart Herden (44.). Dann zeigte Ex-Fuchs Greg Classen, was er kann. Er spielte einen Verteidiger aus, aber wieder war Franzreb zur Stelle, wie später auch gegen Baindl und Lewis, eine Glanztat vollbrachte er gegen Wenzel, der in zentraler Position völlig frei zum Schuss kam. Trotz dieser Chancen: Weißwasser vermittelte immer den Eindruck, eine Antwort parat zu haben. Und dann entschieden die Gäste binnen 50 Sekunden das Spiel mit klasse herausgespielten Kontern. Zweimal war Swinnen der Torschütze. Beim ersten Mal wurde er von Svoboda in der Mitte angespielt, beim zweiten Mal gab Hayes den entscheidenden Pass. Die Paradereihe der Füchse hatte damit dreimal zugeschlagen, alle Treffer in diesem Spiel erzielt. Wie gut die Moral bei den Füchsen ist, bewies eine Szene kurz vor Schluss. Das Spiel war längst entschieden, aber Heyer warf sich in einen Schlagschuss, nahm die Schmerzen in Kauf, um Torwart Franzreb den Shutout zu sichern.

Nächste Woche heißen die Gegner SC Riessersee (am Freitag zu Hause) und am Sonntag Dresdner Eislöwen (auswärts).

Statistik

Starbulls Rosenheim – Lausitzer Füchse 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 Jeff Hayes 20:15 (Assist: Swinnen, Svoboda) 00:15

0:2 Dennis Swinnen 55:40 (Svoboda, Mücke)

0:3 Dennis Swinnen 56:29 (Hayes, Svoboda)

Frankfurt

Tor: Herden

Verteidigung: Rohner, Lindlbauer, Burt, Kronthale, Veisert, Nowak

Sturm: Scofield, Lewis, Wenzel, Gibson, Tausch, Baindl, Gottwald, Edfelder, Meirandres, Classen, McNeely, Vollmaye

Trainer: Franz Steer

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Lüsch – Palka, Schmidt, Gaarder – Warttig, Kubail, Adam

Trainer: Hannu Järvenpää

Schiedsrichter: Marc Naust

Strafen: Rosenheim4, Weißwasser6

Zuschauer: 1 993

