Lausitzer Füchse bejubeln sicheren Heimsieg Weißwasser dreht gegen das Schlusslicht Bad Tölz im Mitteldrittel auf. Jetzt braucht es einen Sieg am Freitag in Dresden.

Marius Schmidt jubelt über seinen Treffer zum 4:2. Der große, bullige Stürmer der Füchse hatte einen Distanzschuss von Chris Owens durch die Beine von Gästetorwart Mikko Rämö abgefälscht. © Gunnar Schulze

Noch immer haben die Lausitzer Füchse ein Minichance, den zehnten Tabellenplatz und damit die Pre-Play-offs zu erreichen. Nach einem 6:2-Sieg über das Tabellenschlusslicht Tölzer Löwen beträgt der Punkte-Rückstand auf den zehnten Platz wegen der gleichzeitigen Crimmitschauer Niederlage in Kassel „nur“ noch fünf Punkte. Am Sonntag gegen Bad Tölz fehlten der noch verletzte Anders Eriksson und der noch erkrankte André Mücke, während Artur Tegkaev ins Team zurückkehrte. Die Füchse konnten trotzdem mit vier kompletten Reihen auflaufen.

Das Spiel begann aus Sicht der Lausitzer Füchse ideal. Nach gerade einmal 50 Sekunden stand es schon 1:0. Die zweite Reihe hatte in ihrer ersten Eiszeit zugeschlagen. Verteidiger Jimi Santala brachte die Scheibe einfach Richtung Tor, Ryan Warttig fälschte sie ab. Obwohl der Abstand zum Tor noch relativ groß war, rutschte sie dem Gästetorwart Rämö durch. Die Füchse schienen das Spiel im Griff zu haben, Kuchejda mit einem Direktschuss hatte noch eine gute Chance (6.). Aber dann kippte das Spiel nach einer Strafe gegen Ranta. Der Finne reklamierte, weil er der Meinung war, unmittelbar zuvor selbst gefoult worden zu sein und kassierte prompt eine Zehn-Minuten-Strafe dazu. Die Füchse überstanden die Unterzahl zwar problemlos, aber Trainer Roberto Hoffmann musste auch seine Reihen umstellen, und das Füchse-Spiel lief erst einmal nicht mehr. Die Tölzer Löwen kamen besser ins Spiel. Kathan drang links ins Drittel der Füchse ein und spielte quer auf Sedlmayr, der sich die Ecke aussuchen konnte 12.). Und als gut eine Minute später Schwarz von der Blauen Linie Richtung Füchse-Tor schoss, musste Torwart Maximilian Franzreb prallen lassen. Die Füchse reagierten beim Abpraller zu langsam, anders als der 41-jährige Bad Tölzer Klaus Kathan, der keine Mühe hatte, zum 1:2 einzuschieben. Die Füchse benötigten einige Zeit, um sich wieder zu fangen. Adam hatte in der 19. Minute eine gute Aktion durch die Mitte, schoss aber genau in die Fanghand des Torhüters.

Die Standpauke von Robert Hoffmann in der Kabine muss gewaltig gewesen sein. Jedenfalls kamen die Füchse wie verwandelt aus der Pause und hatten in den ersten zwei Minuten drei große Chancen. Erst spielte Ranta quer auf Boiarchinov, aber Gästetorwart Rämö hielt. Dann lief Schmidt nach einem klasse Pass von Kohl allein auf den Gästetorwart zu und versuchte, ihn auf der Stockhandseite zu überwinden, aber Rämö hielt. Die dritte Chance brachte dann den 2:2-Ausgleich: Kania hatte von der Blauen Linie knapp am Tor vorbeigeschossen. Torwart Rämö bekam den von der Bande zurückspringenden Puck von hinten an die Matten und war kurz orientierungslos. Charlie Jahnke, der vor wenigen Tagen seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte, lauerte schon und versenkte den Puck im Netz (22.). Die Füchse hatten das Spiel jetzt im Griff und drängten auf den Führungstreffer. Nach 26 Minuten jubelten alle. Boiarchinov hatte mit ganz langem Schläger einen Schuss von Owens verlängert. Torwart Rämö schien die Scheibe zu haben, aber sie kullerte ihm durch die Beine über die Linie. Ein reguläres Tor, wenn der Schiedsrichter nicht zu zeitig abgepfiffen hätte. Der Treffer wurde nach Ansicht des Videobeweises nicht anerkannt. Wenig später hatte Jahnke am langen Pfosten wohl zu viel Zeit und konnte seine Riesenchance nicht nutzen. Ein wenig später aber kamen die Bad Tölzer, die immer ruppiger spielten, den Füchse mit ihrer Spielweise entgegen. Die Füchse konnten Überzahl spielen, was sie noch beim Vormittagstraining geübt hatten. Und das schien Früchte zu tragen. Hayes spielte einen wunderbaren Querpass auf Boiarchinov, der sofort abzog und in die kurze Ecke traf (31.). In der nächsten Überzahl erzielten die Füchse das 4:2. Diesmal hatte Owens von der Blauen Linie abgezogen und Marius Schmidt, der immer direkt vor dem Tor postiert ist, die Scheibe durch die Beine von Rämö abgefälscht (33.). Im Schlussdrittel versuchten die Gäste noch einmal, die Füchse in Bedrängnis zu bringen. Das gelang ihnen aber nur selten, Maximilian Franzreb hielt sicher, und wenn er einen Puck prallen lassen musste, waren die Verteidiger zur Stelle. Als dann der Tölzer Goldhelm Philipp Schlager nach einem hohen Stock mit Verletzungsfolge für vier Minuten auf die Strafbank musste, nutzten das die Füchse zum entscheidenden Treffer. Wieder hatte Owens von der Blauen Linie aus abgezogen, diesmal aber fälschte Kornelli den Puck ins eigene Tor ab (54.). Fünf Sekunden vor Schluss fiel dann noch der sechste Füchse-Treffer. Owens, Hayes und Ranta hatten sich über das Eis kombiniert, Hayes unmittelbar vor dem Tor noch einmal quer abgelegt, sodass Ranta nur noch ins leere Tor schießen musste.

Ein wenig Hoffnung auf die Play-offs verbleibt den Füchsen noch. Am kommenden Wochenende kommt es zum Derby in Dresden, danach zum Heimspiel gegen den Vorletzten Bayreuth. Allerdings müssen wohl zwei Siege her, damit der Druck auf Crimmitschau größer wird. Klappt es nicht, war das Duell mit Bad Tölz mindestens ein Fingerzeig für die Play-downs, in denen Bad Tölz Gegner sein könnte.

Statistik

Lausitzer Füchse – Tölzer Löwen 6:2 (1:2, 3:0, 2:0)

1:0 Ryan Warttig 0:50 (Santala, Adam)

1:1 Johannes Sedlmayr 11:04 (Strobl, Kathan)

1:2 Klaus Kathan 12:39 (Schwarz)

2:2 Charlie Jahnke 21:40 (Kuchejda, Götz)

3:2 Feodor Boiarchinov 30:20 (Überzahl, Hayes, Owens)

4:2 Marius Schmidt 32:35 (Überzahl, Owens, Hayes)

5:2 Chris Owens 53:33 (Überzahl, Hayes, Ranta)

6:2 Roope Ranta 59:55 (Hayes, Owens)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Bär, Owens – Kohl, Santala – Geiseler, Kania – Hoffmann, Kuschel

Sturm: Boiarchinov, Hayes, Ranta – Adam, Schmidt, Warttig – Jahnke, Götz, Kuchejda – Neuert, Tegkaev, Hessler

Tölzer Löwen

Tor: Rämö

Verteidigung: Reiter, Frank – Schenkel, Schwarz – Kolacny, Huss

Sturm: Vihko, Schlager, Kornelli – Strobl, Sedlmayr, Kathan – Edfelder, Endraß, Hörmann – Ehliz

Schiedsrichter: Sven Fischer, Markus Krawinkel

Strafen: Weißwasser 10+ 10 (Ranta), Bad Tölz 14

Zuschauer:2 302

