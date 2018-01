Lausitzer Füchse am Scheideweg Eine weitere Niederlage heute Abend dürfen sich die Füchse nicht leisten. Aber die Heilbronner Falken sind in Topform. Wer Lust auf andere Veranstaltungen hat, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

Füchse-Urgestein Thomas Götz konnte am Mittwoch wohl selbst nicht fassen, was er da auf dem Eis sah – 0:7 gegen den Tabellenzehnten Bad Nauheim. Nur zwei Tage später gibt es die Chance zur Wiedergutmachung. © Gunnar Schulze

Nur zwei Tage nach der 0:7-Klatsche gegen Bad Nauheim treffen die Lausitzer Füchse heute Abend, 19.30 Uhr, auf die Heilbronner Falken. Ein Sieg ist Pflicht. Der Rückstand der Lausitzer Füchse auf den Pre-Play-off-Platz zehn beträgt inzwischen elf Punkte. Da der Tabellenneunte Heilbronn gleichzeitig den amtierenden Zweitligameister Löwen Frankfurt mit 4:1 bezwungen hat, sind die Falken weiter Neunter und den Füchsen gar 13 Punkte voraus. Die Aufholjagd, die die Füchse also vor sich haben, ist gewaltig – und sie muss heute beginnen. „Nach dem Bad Nauheim-Spiel war ich so richtig sauer, weil bei uns vieles von dem gefehlt hat, was wir in den Spielen zuvor schon gezeigt haben“, sagt Trainer Robert Hoffmann. Dabei, so der 40-Jährige, hätten seine Spieler in den Spielen unter seiner Leitung vielfach bewiesen, dass sie es können und eigentlich in jedem Spiel mindestens eine Siegchance gehabt. Diesmal aber nicht, die Zahl der individuellen Fehler vor dem eigenen Tor war einfach zu groß. Verbunden mit dem Unvermögen, eigene Gelegenheiten in Tore umzumünzen, führte das zu der hohen Niederlage. „Sorry“ hatte Hoffmann schon direkt nach dem Spiel in Richtung Fans gesagt, ergänzt durch ein „Das war nicht meine Mannschaft“. Gestern gab es dann nach Aussage des Trainers eine harte Trainingseinheit und klare Ansagen: „Niemand sitzt bei uns fest im Sattel“, so der Coach.

Man darf gespannt sein, ob es heute gegen Heilbronn Konsequenzen in der Reihenzusammenstellung und bei den Einsatzzeiten geben wird. Gegen die Falken muss ein Sieg her, damit der Rückstand auf Platz zehn wenigstens etwas verkleinert wird. Aber: Die Heilbronner Falken schwimmen derzeit auf einer Erfolgswelle, haben aus den letzten acht Spielen 22 Punkte geholt, nur eine Partie (1:2 nach Verlängerung zu Hause gegen Kaufbeuren) nicht gewonnen, waren auch in ihren letzten vier Auswärtsspielen allesamt in der regulären Spielzeit erfolgreich. Favoriten sind die Füchse angesichts dieser Bilanz heute Abend nun wahrlich nicht. Umso mehr sind die Fans gefragt, die gerade jetzt beweisen werden, warum Weißwasser Hockeytown ist. Karten ab 13 Euro gibt es an der Abendkasse.

