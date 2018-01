Lausitzer fliegen in die Ferne Das Sorbische National-Ensemble in Bautzen zeigt zwei neue Stücke zur Vogelhochzeit – für Erwachsene eine Weltreise, für Kinder Abenteuer von Rabe und Igel.

Mit dem Flieger um die Welt: So wirbt das Ensemble für das neue Programm. © PR

Bautzen. Es geht nach Labrador über die USA nach Hawaii und weiter nach Australien. Das Sorbische National-Ensemble kündigt mit seinem neuen Programm eine spannende Spurensuche an. Die Sänger, Tänzer und Musiker aus Bautzen begeben sich an verschiedene Orte in der Welt, an die Sorben ausgewandert sind. „Spurensuche“ heißt das Bühnenstück, das am 19. Januar in Cottbus Premiere hat. Zwölfmal wird das Programm für Erwachsene anlässlich der Vogelhochzeit in der Lausitz gezeigt. Es gibt auch ein Stück für Kinder, das bereits an diesem Mittwoch in Bautzen Premiere hat. Es heißt „Der Schlafsandschlamassel“ und greift den Vogelhochzeitsbrauch in der Lausitz auf: Rabe und Elster wollen heiraten, aber bevor das große Fest über die Bühne gehen kann, müssen noch einige Hürden überwunden werden.

Bei der Kindervogelhochzeit gibt es zwei Neuerungen, sagte am Dienstag Geschäftsführerin Diana Wagner, als das Ensemble die Programme vorstellte. Zwei Figuren werden auch bei der deutschen Fassung sorbisch sprechen. Die Handlung sei dennoch für das nichtsorbische Publikum gut nachvollziehbar. Zudem wurde die Zahl der Vorstellungen gegenüber dem Vorjahr von 22 auf 25 erhöht. Die Geschichte schrieb Jewa-Marja Cornakec, die auch Kinderbücher verfasst hat. Die Hauptfigur ist ein Igel, der jetzt eigentlich Winterschlaf hält. Dann würde er aber die Vogelhochzeit verpassen. Ein Mädchen will ihm helfen und das Sandmännchen mit seinem Schlafsand austricksen. Doch plötzlich schläft der Rabe. Der Gast-Regisseur Urs Schleiff hatte viel Spaß dabei, „für die Kinder was zu zaubern“, sagte er am Dienstag. Der freischaffende Künstler ist das erste Mal beim Ensemble, stammt aus Erfurt und hat bisher an verschiedenen Theatern in Deutschland gearbeitet. Für die Vogelhochzeit brachte er so eine Art Bilderbuch auf die Bühne, etwa eine Stunde, „zügig erzählt“, sagte er. Dazu gebe es flotte Musik.

Die Termine zurück 1 von 3 weiter Der Schlafsandschlamassel: 10.1., 11.1., 12.1. u. 22.1., in Bautzen, Saal des Sorbischen National-Ensembles (SNE); 23.1., Bautzen, Deutsch-Sorbisches Volkstheater, 24.1., Hoyerswerda, Lausitzhalle, 25.1., Kamenz, Hotel „Stadt Dresden“; 26.1., Löbau, Messehalle; 29.1., Bautzen, SNE; 31.1., in Cottbus, Stadthalle; 6.2. u. 7.2., SNE; 8.2., Crostwitz, „Jednota“. Spurensuche: 19.1., Cottbus, Kammerbühne, 20.1., Drachhausen, „Zum goldenen Drachen“, 21.1., Neu Zauche, „Zum Oberspreewald“, 27.1., Radibor, „Slavia“, 28.1., Schleife, Kulturzentrum, 2.2., Wittichenau, 3.2. Crostwitz, „Jednota“, 4.2. Hochkirch, „Ballhaus“, 10.2. u. 11.2. SNE, teilweise mit anschließendem Tanz. Simultanübersetzung wird angeboten. Karten-Telefon 03591 3580 oder 03591 358111, Sorbisches National-Ensemble, Äußere Lauenstraße 2.

Auf der Suche nach dem Großonkel

Beim Erwachsenenstück führt der Bautzener Schauspieler Marian Bulang Regie. Er erzählt die Geschichte eines Mitte-30-Jährigen, der sich auf die Suche nach seinem verlorenen Großonkel Jurij macht, der mit 19 Jahren ausgewandert ist. Mit einer noch unerfahrenen, aber laut Ensemble charmanten Pilotin und einem gesponserten Flugzeug macht er sich auf die Reise. Dabei soll genauso erforscht werden, wie die Traditionen und Bräuche in jenen fernen Ländern bis heute weiterleben. Es geht auch musikalisch und tänzerisch nach Hawaii oder Australien. Chordirektor Andreas Pabst hat für die „Spurensuche“ komponiert und ist der musikalische Leiter beim Bühnenstück. Er habe versucht, die Musik den entsprechenden Ländern anzupassen und auch sorbische Volksweisen eingebracht, sagte er. Herausgekommen sei so etwas wie ein Musical.

Inspiriert wurde die „Spurensuche“ durch ein Buch von Alfons Frenzel: „Am Horizont die Welt“, sagte Marian Bulang noch. Der Autor hat sich auf die Spuren sorbischer Vorfahren auf mehrere Kontinente begeben. Was heute noch übrig ist, findet Bulang sehr interessant. In Australien zum Beispiel gebe es sorbische Weinbaugebiete.

