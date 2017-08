Lausitzer Farn reist nach Tschechien Bürgermeister Zschornak nimmt einen besonderen Stein mit in die tschechische Partnergemeinde.

Bürgermeister Thomas Zschornak reist in die Partnergemeinde. © Matthias Schumann

Die Gemeindepartnerschaft zwischen Nebelschütz in der Lausitz und dem tschechischen Heømanice wird am 18. August mit einer außergewöhnlichen Aktion gefestigt. Im Gepäck haben Bürgermeister Thomas Zschornak und weitere Nebelschützer ein Kunstwerk von Thomas Birke. Aus einem großen Stein aus Lausitzer Granit meißelte der Dresdener Filigranes. Sein Werk heißt „Farn“ und wird künftig in Heømanice auf dem Markt stehen. Birke hatte die Arbeit vor drei Jahren während der 9. Internationalen Bildhauerwerkstatt im Miltitzer Steinbruch vollendet. Bereits damals wurde Bürgermeister Vladimír Støíbrný auf die Arbeit aufmerksam. Voriges Jahr wurde klar gemacht, der Farn aus Stein soll in Heømanice stehen. Schließlich wird auch in der Partnergemeinde seit 15 Jahren Bildhauerei betrieben. Wie in Nebelschütz schaffen dort vor allem regionale Künstler Holzkunst, obwohl es auch in Heømanice Basaltlagerstätten gibt.

Vielleicht ist das Geschenk aus der Lausitz Anregung für eigene Steinarbeiten? Um kreative Gedanken voranzutreiben und mit den Leuten aus der Partnergemeinde gut zu feiern, hat Bürgermeister Zschornak Musik und Gesang im Gepäck. Mit ihm reisen Mitglieder der Sorbischen Folkloregruppe Sprjewjan.

„Es ist jedoch nicht nur die Kunst, die uns verbindet“, so Zschornak. „Wir halfen Heømanice, als es galt vor vier Jahren Unwetterschäden im Landkreis Frýdlant zu beseitigen. Gemeindemitglieder spendeten Geld und wir als Gemeinde Arbeitsgeräte.“ Bereits mehr als zehn Jahre dauert der Kontakt zwischen den Gemeinden, unterdessen auch mit vielen persönlichen Begegnungen. Es ist ein gegenseitiges Geben. So bereichert Heømanice mit ihrer Musikkapelle verschiedene Feste in Nebelschütz. Das nächste Mal spielen sie am 3. September zum Abschluss der diesjährigen Bildhauerwerkstatt am Steinbruch in Miltitz zum Frühschoppen und zum nachmittäglichen Kaffeetrinken auf.

