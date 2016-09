Lausitzer Braunkohle in neuen Händen Ein schwieriger Verkaufsprozess ist vollzogen: Was bisher Vattenfall gehörte, hat nun viele Besitzer – in vielen Staaten.

Zünftiger Empfang für die neuen Besitzer: Tomas David, Mitglied des Vorstands von EP Power Europe; Jan Springl, Mitglied des Vorstandes von EPH und EP Power Europe und Thoralf Klehm, Direktor Bergbau EP Energy (von links). © PRA/MR Germany

Dresden/Cottbus. Die 8 000 Beschäftigten in den Vattenfall-Betrieben in Sachsen und Brandenburg müssen sich auf neue Besitzer einstellen. Nach Verzögerungen durch Prüfungen bei der EU-Kommission in Brüssel meldete Vattenfall am Freitag, der Verkauf der Tagebaue und Kraftwerke sei abgeschlossen. Auch einer der Käufer gab eine Pressemitteilung heraus: Der tschechische Energiekonzern EPH versicherte, die Verwaltung des neuen Unternehmens mit dem bisherigen Management in Cottbus beizubehalten. EPH besitzt bereits die Mibrag im Mitteldeutschen Revier, strebt aber nach eigenen Angaben keine Fusion an.

Gemeinsam mit EPH tritt das Unternehmen PPF Investments Ltd. als Käufer auf – als Finanzpartner. Das ist ein Unternehmen mit beschränkter Haftung unter der Gerichtsbarkeit der Insel Jersey im Ärmelkanal. Es hat allerdings ebenfalls mit einer tschechischen Firmengruppe zu tun – der Finanzgruppe PPF des Multimilliardärs Petr Kellner als Geldgeber. PPF Investments betont allerdings auf seiner Internetseite, gesellschaftsrechtlich von der PPF-Gruppe unabhängig zu sein und seine Besitzstruktur nicht bekannt geben zu wollen.

Die EPH ist dagegen informationsfreudiger: Sie gehört zu einem Drittel dem Vorstandschef Daniel Kretinsky, außerdem sind ein slowakischer Banker und die Investmentgruppe J & T beteiligt, die inzwischen zum Teil in chinesischem Besitz ist.

Der bisherige Besitzer Vattenfall ist ein schwedischer Staatskonzern, der sich auf politischen Druck in der Heimat hin von der Braunkohle getrennt hat – wegen der schädlichen Auswirkungen der Kohleverbrennung auf das Klima. Vattenfall behält aber das Steinkohlekraftwerk in Hamburg und auch die Wasserkraftwerke.

Die neuen Besitzer haben angekündigt, in den „nächsten Jahren“ auf Gewinnausschüttungen zu verzichten. Oppositionspolitiker hatten den Verdacht geäußert, die Käufer seien an raschen Gewinnen interessiert und würden die Beseitigung der Landschaftsschäden später dem Steuerzahler überlassen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) äußerte die Hoffnung, bald von den neuen Eigentümern über Tagebau-Vorhaben informiert zu werden. (dpa)

