Lausitzer Bands im Steinhaus

Deutsch-Sorbisches im Steinhaus Bautzen. Woèiñ woèi – Augen auf, ist das Motto im Steinhaus Bautzen am Sonnabend. Junge sorbische und deutsche Bands wollen mit ihren Auftritten zeigen, dass Bautzen noch mehr zu bieten hat, als das, wofür es in der letzten Zeit oft in den Nachrichten war. Auf der Steinhausbühne spielen vier Bands aus der Lausitz und Berlin. Jankahanka, Berlinska Dróha, Die Folksamen und Pisse. Als DJ erwartet euch Nellski. Der Abend ist für alle, die friedlich und tolerant miteinander leben wollen – egal woher sie kommen, egal woran sie glauben und egal wie sie sprechen. Los geht’s um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für sieben Euro, an der Abendkasse für zehn Euro.

Dark, Darker, Kesselhaus? Singwitz. Dark Music trifft total deinen Geschmack? Dann bist du am Sonnabend im Kesselhauslager in Singwitz richtig. Hier wird unter dem Motto „The Night of living Dead“ Dark Music aller Art präsentiert. Für ebendiese Musik sorgen DJ Inanna & Metallhammer. Um 21 Uhr kann die schaurige Party beginnen. Eintritt bis 22 Uhr vier Euro, danach fünf Euro.

Rolling Stones Tributeband in der KuFa Hoyerswerda. Die Hits der Rolling Stones haben es euch angetan? Dann solltet ihr am Sonnabend der KuFa Hoyerswerda einen Besuch abstatten. Denn dort erwarten euch Starfucker, die wohl meistgebuchte Stones-Coverband Deutschlands. Mit Angie, Ruby Tuesday, Paint it Black, Satisfaction und vielen weiteren Hits ihrer berühmten Vorbilder lassen Starfucker garantiert jedes Fanherz höher schlagen. Die Musiker gehören schon seit Jahren zu den Hochkarätern der deutschen Rocklandschaft, mit langjähriger Bühnen- und Tourneeerfahrung in ganz Europa. Am Sonnabend ab 21 Uhr könnt ihr das live erleben.

Fünf Jahre Lokschuppen Lauske. Ausgelassen feiern könnt ihr am Sonnabend im Lokschuppen Lauske. Der Klub zwischen Bautzen und Weißenberg feiert fünfjähriges Bestehen und lädt alle Partyfreudigen ein, dabei zu sein. Geboten wird Techno auf zwei Floors, unter anderem von Station Süd, Pony in My Pocket und Petra Johnson. Gestartet wird um 23 Uhr. Eintritt: sieben Euro.

Discofasching im Herbert Kamenz. Am Sonnabend steigt im Herbert Club in Kamenz eine coole Faschingsparty. Das absolute Muss für alle, die sich gern in Schale werfen. Masken, Perücken oder Hüte, Verkleidung ist hier Programm. Neben super Musik von Step2live und S.C.A.L.A. erwarten euch auch einige coole Specials. Zum Beispiel bekommen alle Geburtstagskinder des Monats November freien Eintritt mit einer Begleitung ihrer Wahl. Für alle anderen kostet der bunte Faschings-Spaß fünf Euro. Ab 22 Uhr geht’s los. P18. Eine Teilnahme ab 16 Jahren ist nur mit dem ausgefüllten Partyzettel und in Begleitung einer volljährigen Person gestattet

Hardcore in der Klinik Löbau. Alle Fans von Hardcore kommen Sonnabend im Klub Klinik Löbau garantiert auf ihre Kosten. Mit Got Nuthin’ aus Berlin, Break it Down aus Dresden und Unadjusted aus Wilthen ist für die richtige Musik auf jeden Fall gesorgt. Einlass 20 Uhr.

Jennifer Rostock im faceclub Weigersdorf. Zwei ganz besondere Gäste erwarten euch am Sonnabend im faceclub Weigersdorf. Jennifer Rostock Frontfrau und Bassist Christough haben sich entschlossen, diesen Tag zu einem unvergesslichen in der Lausitzer Clubgeschichte werden zu lassen. Freut euch also auf eine gemeinsame Partynacht mit Freunden und Musik vom Allerfeinsten. Um 22 Uhr geht’s los.

Kulti goes crazy Großhennersdorf. Unter dem Motto Crazy Kulti könnt ihr am Freitagabend im Kulti Grohedo so richtig feiern. Mit cooler Musik aus der Region wird der Start ins neue Partywochenende garantiert perfekt. DJ GinT und DJ Robin Palm sorgen auf zwei Floors für die richtige Stimmung. House, Club, Black, RnB und Querbeet oder 80er, 90er, 2000er, Schlager und Partymucke? Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und um das ganze noch zu toppen, gibt es alle Getränke für nur einen Euro. Außerdem könnt ihr bis 0 Uhr am Einlass eine Packung Waffeln (pro Person) gegen 4,50 Euro Freigetränke tauschen. Wenn ihr unter 18 seid, denkt bitte an einen vollständig ausgefüllten Partyzettel und eure volljährige Begleitperson, dann kann die Party beginnen. Start ist um 22 Uhr.