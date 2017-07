Lausitz von oben Marco Kaiser aus Görlitz macht Fotos und Filme mit modernster Technik und baut daraus ein interaktives Branchenbuch.

Der Herr der Drohne: Marco Kaiser am Berzdorfer See. Landschaft ist ebenfalls auf seiner interaktiven Landkarte zu sehen. © Nikolai Schmidt

Region. Langsam steigt die Drohne höher. Getragen von sechs Propellern, hängt sie ganz ruhig über dem Berzdorfer See, und unter ihr hängt eine Art Ball. Darin verbirgt sich eine 360-Grad-Kamera. Marco Kaiser bedient den Joystick und schon macht sich das Fluggerät samt Fotoapparat auf den Weg. „Erlaubt ist nur, sie auf Sicht zu fliegen. Theoretisch könnte die Drohne aber auch die Landeskrone ansteuern“, sagt er. Bis zu einer halben Stunde ist das fliegende Auge in der Luft. Marco Kaiser hat aus den Aufnahmen aus der Höhe ein Geschäft gemacht, eine Firma gegründet.

Aus der Schweiz in die Lausitz

Die Idee dahinter: Unternehmen, Gastronomen, Anbieter von Sport- und Freizeitaktivitäten und, und, und können sich auf einer Webseite und einer App präsentieren. Der Clou: Die entsprechenden Unternehmen werden mit 360-Grad-Panoramabildern gezeigt, es gibt Kontaktdaten und eine Beschreibung der jeweiligen Firma. „In der App kann man sich dann auch gleich die schnellste Route vom Standort anzeigen lassen“, sagt Marco Kaiser.

Seit etwa einem Jahr ist der 41-Jährige mit seinem Angebot auf dem Markt. Für seine Drohnen musste er einen Nachweis erbringen, dass er sie auch fehlerfrei steuern kann. Aber die Fotos und Videos, die die Fluggeräte liefern, sind nur ein Teil. „Es gibt ja auch Situationen, in denen ich keine Bilder oder Filme per Drohne machen darf, Volksfeste beispielsweise“, schildert er.

Für diese Fälle hat sich Marco Kaiser ein Stativ samt einem ausfahrbaren Kamerastab zugelegt. „Ich habe viel ausprobiert, welche Technik passt, welche für mich funktioniert“, erzählt er.

Marco Kaiser stammt aus der Nähe von Hoyerswerda, wohnt und arbeitet aber in Görlitz. Vier Jahre lang war er in der Schweiz, dann zog es ihn wieder in die Oberlausitz. Der 41-Jährige ist gelernter Konstruktionsmechaniker. Aber seine berufliche Liebe gehört dem Programmieren und dem Marketing. „Das macht mir einfach Spaß, deshalb habe ich es auch relativ einfach gelernt“, schildert er. Marco Kaiser hat sich sehr viel Wissen im Selbststudium angeeignet, aber auch etliche Lehrgänge absolviert. Jahrelang habe er Internetseiten programmiert, Online-Shops beispielsweise. „Irgendwann habe ich mir gesagt: Mach doch auch mal was Eigenes“, sagt Marco Kaiser. Die Idee zum Lausitz-Panorama war geboren. Ursprünglich sollte es „nur“ eine Landkarte werden, auf der Fotos zu sehen sind. Der Job lief zunächst als Nebenerwerb. Inzwischen könne er davon leben, sagt Marco Kaiser.

Die Badegäste staunen

Sein Betrieb ist eine Ein-Mann-Firma und von der ursprünglichen Idee ist wenig übriggeblieben. „Der Sprung zur interaktiven Karte war am Ende gar nicht so weit“, erinnert sich Marco Kaiser. Es gebe sehr viele Informationen im Internet. „Aber bei mir gibt es die Kontaktdaten der Gastronomen, Ausflugsziele oder Unternehmen gleich mit dazu“, sagt Marco Kaiser.

Am Berzdorfer See sorgt seine Drohne samt Kameraball jedenfalls für Aufmerksamkeit. Immer wieder staunen Badegäste über das fliegende Gerät über ihren Köpfen. „Ich zeige nicht nur die Unternehmen meiner Kunden, sondern auch die Umgebung“, sagt Marco Kaiser.

Deshalb ist er zuweilen mit seiner Technik in der Region unterwegs. Wichtig sei es ihm, dass auch Computer- oder App-Nutzer mit seinen Angeboten zurechtkommen, die keine großen Experten auf diesem Gebiet sind.

„Die Seite lässt sich intuitiv bedienen“, sagt er. Für seine Kunden hat Marco Kaiser noch ein besonderes Angebot: Die Fotos, die er mit seiner Technik schießt, können in die einzelnen Internetauftritte eingebaut werden.

Weitere Informationen unter info@lausitz-panorama.de, www.lausitz-panorama.de

