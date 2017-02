Lausitz-Laden bleibt geschlossen Das Geschäft an der Töpferstraße war erst im September eröffnet worden. Der Betreiber war mit der Resonanz nicht zufrieden.

Das Geschäft der Landschlachtstelle Sohland in Bautzen ist geschlossen. © Carmen Schumann

Seit einigen Tagen bleiben die Rollläden an dem Geschäft „Die Lausitz schmeckt“ an der Töpferstraße 55 unten. Die Landschlachtstelle Sohland – ein Tochterunternehmen der Agrargenossenschaft Sohland –, die den Laden erst im September vergangenen Jahres eingerichtet hatte, zieht sich wieder zurück.

Wie Geschäftsführer Wolfgang Johne sagt, seien die Umsätze unter den Erwartungen geblieben. Es seien zwar insgesamt nicht zu wenige Kunden in das Geschäft gekommen, aber die umgesetzten Beträge seien nicht ausreichend gewesen. Leider habe er die beiden extra für das Geschäft eingestellten Mitarbeiterinnen deshalb wieder entlassen müssen.

Das Experiment, sich in der Kreisstadt niederzulassen, müsse er leider als gescheitert ansehen, schätzt Wolfgang Johne ein. Möglicherweise sei die Lage am Rande der Innenstadt nicht optimal gewesen. Trotzdem werde er sich in Bautzen nun nicht nach etwas Neuem umsehen. Liebhaber der fast ausschließlich direkt in Sohland hergestellten Fleisch- und Wurstwaren können die Produkte nach wie vor im Hofladen an der Straße am Friedenshain in Sohland kaufen.

Gestartet war das Geschäft, das von der Initiative „Die Lausitz schmeckt“ getragen wurde, im vergangenen Herbst mit viel Optimismus. Wolfgang Johne hatte sich die Hofkäserei Vetter und die Nudelproduktion Matthes, beide aus Wehrsdorf, mit ins Boot geholt. Die Bautzener Hammermühle steuerte selbst gemachten Senf und Öle bei. Frische Eier von Geflügelhöfen aus der Umgebung rundeten das Angebot ab. Nach dem Start in nur einem Verkaufsraum war später sogar noch der Nebenraum als Selbstbedienungs-Verkaufsfläche hinzugenommen worden.

Das Geschäft mit den schönen alten Fliesen war zuvor für einige Zeit von der Fleischerei Keller als Filiale genutzt worden und hatte danach leer gestanden.

