Lausitz-Forum gestartet

Der Saal zum Forum Lausitz füllt sich am Donnerstagvormittag. © Tilo Berger

Weißwasser. In diesen Minuten beginnt in Weißwasser das Lausitz-Forum zum Strukturwandel in der Region. Auf der Veranstaltung stellen sich Initiativen vor, die die Entwicklung der Lausitz in den nächsten Jahrzehnten begleiten wollen. Erwartet werden neben Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) etwa 350 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Eingeladen zum Lausitz-Forum hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). (SZ/tbe)

Hier geht es zum Themenspecial zum Forum Lausitz, das wir fortlaufend aktualisieren.

zur Startseite