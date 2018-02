Lauschelift geht in Betrieb Ab Freitagnachmittag soll die große Anlage laufen. Abends gibt‘s dann „Rock am Hang“. Doch zweimal standen die Schneekanonen die Woche auch schon still.

Blick auf den verschneiten Lauschehang. © Rafael Sampedro

Waltersdorf. Nach der intensiven Beschneiung des Lausche-Hanges soll ab Freitag, um 16 Uhr der große Skilift laufen. Das berichtet der Vorsitzende vom Alpinen Skiverein Lausche, Tilo Knöbel, der die Liftanlage betreibt. Und wie geplant, heißt es ab 18 Uhr „Rock am Hang“.

Er kann auch erklären, warum am Dienstag und Mittwoch die Schneekanonen nicht in Betrieb waren. Deswegen hatte sich ein Leser an die SZ gewandt. Einmal war es tagsüber nicht kalt genug. „Da stehen Aufwand und Nutzen in keinerlei Verhältnis. Zudem kristallisiert das Wasser nicht richtig aus und wir produziert mehr Eis als Schnee“, sagt er. Am Mittwoch war zu viel und wechselnder Wind. Da vereisen die Kanonen, wenn die Propeller Eis und Schnee ansaugen. Zudem wurden die Kanonen umgesetzt. (SZ/hg)

