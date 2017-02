Lausche-Lifte sind noch in Betrieb

Zwei Wanderer spazierenin der verschneiten Landschaft im sächsischen Jonsdorf. Momentan ist dort nur noch teilweise Wintersport möglich. © dpa-Zentralbild / ZB

Aufgrund der milden Temperaturen und dem Regen in den vergangenen Tagen haben sich die Schneebedingungen im Zittauer Gebirge stark verschlechtert. Momentan ist in Jonsdorf nur noch teilweise Wintersport möglich, schildert Steffi Hänisch von der Tourist-Information in Jonsdorf.

Etwas besser sah es am Montag in Waltersdorf aus. Obwohl auch hier Skifahrer bei drei Grad Celsius nur verharschten Altschnee vorfinden. Zwei Lifte sind auf dem höchsten Berg des Zittauer Gebirges noch in Betrieb, berichtet Corinne Schellenberger vom Naturparkhaus Zittauer Gebirge. Der große Lausche-Lift und der Anfängerlift hinter der Rübezahlbaude können jeweils von 10 bis 16 Uhr genutzt werden. Weiterhin angeboten werden am Anfängerlift täglich die Skikurse für Anfänger ab 10 Uhr und 13.30 Uhr sowie für Fortgeschrittene ab 11.30 Uhr und 15 Uhr bei der Skischule Kießlich. Die Sportmöglichkeiten auf den 8,5 Kilometer langen Skiwanderwegen am Lausche-Areal sind derzeit nur bedingt möglich, schildert sie.

In der letzten Woche der Winterferien in Sachsen bietet die Sparkassen Arena in Jonsdorf verlängerte Öffnungszeiten an. Schlittschuhlaufen ist in der Eishalle von Montag bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr, möglich. (SZ/hg)

