Lausche lädt zum Skifahren ein Der Skilift in Waltersdorf ist täglich geöffnet. Am Sonntag finden dort Promimasters statt.

Schneekanone an der Lausche © Matthias Weber

Trotz des Mangels an Naturschnee herrschen gegenwärtig am Skihang an der Lausche in Waltersdorf sehr gute Skibedingungen – dem Kunstschnee sei Dank. Darüber informiert der Skiverein ASVL Waltersdorf, der den Abfahrtshang an der Lausche betreibt und diesen seit einigen Wochen mit Schneekanonen für Skifahrer aus nah und fern in Schuss hält. Geöffnet ist der Skilift an der Lausche mittwochs und freitags von 10 bis 21 Uhr, donnerstags von 10 bis 16 Uhr, sonnabends von 9.30 bis 21 Uhr und sonntags von 9.30 bis 16 Uhr.

Am kommenden Sonntag finden am Lauschehang in Waltersdorf die traditionellen Promi- und Sponsorenmasters im Rahmen der Vereinsmeisterschaften des ASVL statt. Beginn ist 9 Uhr am Lifthaus, teilt der Skiverein mit. Die Startnummernausgabe erfolgt ab 9.15 Uhr, die Rennläufe der verschiedenen Klassen starten um 10 Uhr. Natürlich findet daneben auch am Sonntag normaler Liftbetrieb statt. (SZ)

