Laufsteg statt Kleiderständer Die 10. Modenacht soll den Markt am Sonnabendabend füllen – Überraschungsgäste sind schon vorher da.

Dieses goldene Kleid war zur letzten Meißner Modenacht ein Hingucker – davon wird es auch diesmal einige geben. © Claudia Hübschmann

Den Sinn des Ganzen bringt Thomas Margenberg auf den Punkt: „Wir wollen unseren Kunden mit der Kleidung, die wir selbst herstellen oder vertreiben, eine richtig tolle Show bieten.“ Neunmal hat das schon geklappt, und auch bei der 10. Meißner Modenacht sollen alle wiederum auf ihre Kosten kommen. „Es ist schon etwas anderes, eine Ware vorgeführt zu bekommen, als sie auf dem Kleiderständer zu sehen.“

Thomas Margenberg, der im Vorstand des veranstaltenden Gewerbevereins ist, beschreibt den Effekt für die Kunden. Aber auch für die Geschäftsinhaber – immerhin 15 beteiligen sich, viele davon zum wiederholten Mal – hat die Modenacht etwas. „Jeder Händler freut sich, seine Ware mal professionell auf dem Laufsteg zu sehen.“ Außerdem sei solch ein Abend auch deshalb etwas Besonderes, weil man ganz anders mit den Kunden ins Gespräch komme.

Was die Ware betrifft, so kann Thomas Margenberg als eines der wenigen Geschäfte noch mit einer eigenen Kollektion aufwarten. Der Name seines Geschäfts – Pelzhaus Hempel – erinnert an alte Zeiten. „Aber auch heute verstehen wir uns noch als Modegeschäft mit naturnahen Produkten, mit viel Leder und Textilien“, sagt er.

Von Anfang an hat Thomas Margenberg für den Gewerbeverein die Organisation der Modenacht übernommen. Das heißt, die Kontakte zu den Models, den Unternehmen und Sponsoren zu halten. Ohne letztere würde solch ein Ereignis gar nicht stattfinden, so der Händler. Trotz der vielen Arbeit im Vorfeld der Modenacht, die ja auf das tägliche Schaffen oben drauf kommt, mache es doch auch Spaß. „Denn das macht unseren Alltag frischer.“

Meist Glück mit dem Wetter

In der Vergangenheit sei der Marktplatz immer voll gewesen – „Wir hatten meist unglaubliches Glück mit dem Wetter“. Und wenn es, wie im vergangenen Jahr, einmal regnet, dann schweben die Models eben unterm Regenschirm über den Laufsteg. Sie werden am Sonnabendabend die neuen Herbst- und Winterkollektionen präsentieren. „Neben Damen- und Herrenoberbekleidung gehören dazu auch Schmuck, Frisuren, Accessoires und natürlich topmodische Dessous für Sie und Ihn“, wie der Gewerbeverein mitteilt. Übrigens sei es längst nicht mehr so, dass Männer in der Regel Modemuffel sein, so Thomas Margenberg. „Mittlerweile sind die Herren genauso modeinteressiert wie die Damen.“ Sollte es dennoch Modemuffel geben, so werden sie mit einer besonderen Attraktion angelockt. Bereits am Nachmittag führt die „Rallye Elbflorenz“ durch die Stadt. Die teilnehmenden 150 Oldtimer werden gegen 15.40 Uhr in der Altstadt erwartet, nachdem sie zuvor Schloss Proschwitz und dem Autohaus Lassotta einen Besuch abgestattet haben. Wie die Models auf dem Steg, so werden sich die Oldtimer bei einer Fahrt um den Marktplatz zeigen. Hier wird ein Moderator die Fahrzeuge und ihre Besetzungen vorstellen, für das leibliche Wohl sorgen die Gastronomen, die Winzergenossenschaft und das Welcome-Hotel.

Die Modegeschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Wer etwas Passendes auf dem Laufsteg gesehen hat, kann gleich ins nächste Geschäft gehen und anprobieren, ob es ihm auch so passt, wie den Models. Bevor sich diese gegen 19.30 Uhr zeigen, gibt es ab 18.30 Uhr die Band „Mercurius“. Thomas Margenberg: „Ich habe noch einmal nachgeschaut – bis jetzt sieht es gut aus mit dem Wetter.“

