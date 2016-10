Laufräder und Lehrbücher Das Café International gibt es seit einem Jahr im Johannesstift. Deutsche und Migranten spielen und lernen hier zusammen.

Gelebte Integration – im Café International im Johannesstift kümmern sich Meißner um Flüchtlinge, die in ihrer Stadt leben. © Claudia Hübschmann

Ein kleiner Junge umkurvt mit dem Laufrad einen hohen Turm aus bunten Würfeln. Am Nachbartisch sitzen zwei Männer und lernen Deutsch, unterstützt von zwei älteren Damen. Auf einem weiß gedeckten Tisch stehen Gebäck und Obst, und es duftet nach Kaffee – das Café International im Johannesstift ist, wie jeden Dienstag, geöffnet. Seit gut einem Jahr ist das so, und so soll es auch bleiben, sagt Renate Henke, die Pfarrerin der Johanneskirchgemeinde.

So gemütlich wie jetzt – drei Kinder und etwa zehn Erwachsene sind gekommen – war es nicht immer. Vor einem Jahr, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsankünfte, „da waren meist so 50, 60, 70 Leute da“, sagt Vikarin Rebekka Günther. Sie kamen von der Verwaltungsfachhochschule herüber, in der sich die Meißner Erstaufnahme befunden hatte. Die Asylbewerber aus Afghanistan, dem Irak, aus Syrien und Tunesien, die heute kommen, haben in Meißen eine Unterkunft.

Dazu gehört auch Iyad Awad, der eigentlich in der Nähe von Damaskus zu Hause ist. Bis zu seiner Flucht war er hier Buchhalter in einem großen Lager einer Firma, die Kaffee, Kakao und Tee produziert hat. Jetzt beugt er sich über ein Lehrbuch und lernt Deutsch. Warum? „Ich brauche einen Job, und im Jobcenter haben sie uns gesagt, dass man Deutsch können muss, um Arbeit zu bekommen.“ Und seine Familie? „Meine Frau ist im Libanon.“

Neben Iyad Awad sitzt eine ältere Dame. Gefragt, warum sie ins Johannesstift komme, erklärt sie, dass sie ins Gespräch mit den Asylbewerbern habe kommen wollen. Und: „Ich wollte einfach helfen. Sie kommen her, haben schwere Zeiten hinter sich, von denen wir wenig wissen.“ Außerdem „ist es schön, wenn man als Rentner eine Aufgabe hat.“ Nein, ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. „Ich bin eine alte Meißnerin, sonst schmeißen sie mir noch die Scheiben ein.“

Monika Fischer hat mit ihrem Namen kein Problem. Als sogenannte Republikflüchtlinge, die die DDR verlassen hatten, musste sie mit ihren Eltern als Zwölfjährige in einem Auffanglager in der damaligen BRD leben. „Das Schicksal der Flüchtlinge heute erinnert mich immer daran. Man hat mir damals geholfen, und so helfe ich heute anderen.“ Die ehemalige Lehrerin unterstützt im Café International einen anderen Mann aus Syrien beim Erlernen der deutschen Sprache.

Damit hat Amani Abdullah ein Problem – ein organisatorisches. Denn die junge Frau aus dem Irak hat drei Kinder und für den Kleinsten keinen Platz in einem Kindergarten, sodass sie den Deutschkurs, für den sie eingetragen ist, nicht besuchen kann. Sie kommt gern ins Café, weil sie hier reden, ein bisschen Spaß haben und Probleme besprechen kann, denn „es ist nicht gut, allein zu Hause zu sitzen“.

Dass einmal im Monat ein Frauencafé im Johannesstift angeboten wird, ist ein neuer Trend. „Die ursprünglich angebotene Hausaufgabenbetreuung ist nicht mehr so gefragt, weil fast alle Flüchtlingskinder in den Hort gehen“, erklärt Pfarrerin Renate Henke. Neu ist auch, dass es eine Krabbelgruppe gibt, wo Flüchtlingskinder von Anfang an mit Gleichaltrigen aus Meißen zusammen sein sollen. Fest zum Programm des Cafés gehört das wöchentliche Fußballspielen.

Insgesamt kümmern sich zwischen zehn und 15 Ehrenamtliche um das Café. Dazu gehören auch Studenten der Verwaltungsfachhochschule. Ohne all diese Helfer wäre es nicht zu schaffen.

