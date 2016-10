Laufend am Limit In acht Tagen lief Sebastian Schliwa 612 Kilometer durch den Bayerischen Wald. Fast hätte ein Apfel alles kaputt gemacht.

Ein bunter Vogel, der allerdings lieber läuft als fliegt: Sebastian Schliwa hat gerade den Goldsteig im Bayerischen Wald bezwungen.

Und immer vorwärts. Der Goldsteig erlaubt keine Schwäche.

Er würde es so gern vermeiden, aber es hilft nichts. Der Gedanke ist da. Sofort. Wer auch immer Sebastian Schliwa trifft und hört was er macht, ihm womöglich sogar unterwegs begegnet, hat sogleich diesen einen Satz im Kopf: „Lauf, Forrest, Lauf!“ Im Filmklassiker von 1994 beschließt Forrest Gump eines Tages, bis zum Ende der Straße zu laufen und von dort um die halbe Welt. Seine Haare und sein Bart wachsen mit der Zeit, und irgendwann sieht er aus wie ... Sebastian Schliwa.

Auch der 33-jährige Dresdner begann seine Karriere als Leichtathlet mit den eher kurzen Strecken, bis ihn vor acht Jahren ein Kumpel fragte, ob er nicht spontan beim Hamburg Marathon mitmachen will. Warum nicht, sagte er sich, aber wenn, dann bitte in 3 Stunden und 30 Minuten. Sinnsprüche mag er ja sehr, aber „Dabei sein ist alles“ gehört nicht zu seinen Favoriten. Am Ende wurden es 20 Minuten mehr, und um ein Haar wäre er dehydriert im Krankenhaus gelandet.

270 Kilometer zum Marathon-Start

Vier Jahre später lief er in Nordhausen einen Marathon 300 Meter unter der Erde, um am Tag darauf gleich noch einen im Tageslicht dranzuhängen. Und da sagte sich Sebastian Schliwa, wenn ich das geschafft habe, dann geht da doch sicher noch mehr. Oder: „Wenn ich auf eine Wand stoße, dann will ich die überwinden.“ Also lief er 2013 den Supermarathon am Rennsteig von immerhin 72 Kilometer Länge – nachdem er zuvor auch die 270 Kilometer von Dresden zum Start in Erfurt zu Fuß zurückgelegt hatte.

Laufen ist für Sebastian Schliwa mehr als nur ein Mittel, um sich fortzubewegen. Es ist für ihn der Inbegriff von Leben schlechthin. Er läuft, um Menschen kennenzulernen, um sie zum Laufen zu bewegen und nicht zuletzt um Spenden zu sammeln, etwa für den Verein Sonnenstrahl. Sein Motto: „Don’t stop!“ – einfach, aber prägnant. „Außerdem habe ich keinen Führerschein und nur mit Marathons kommt man ja nicht weit“, sagt er und lacht.

Bis zum vergangenen Jahr arbeitete der ausgebildete Hotelfachmann noch als hauptamtlicher Helfer in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Heidenau. Die vergangenen neun Monate aber standen ganz im Zeichen seines neuen großen Ziels: dem Goldsteig Ultrarace. Auf Deutschlands längstem Wanderweg durch den Bayerischen Wald gilt es dabei, innerhalb von acht Tagen unfassbare 612 Kilometer zurückzulegen. Zu Fuß, versteht sich. Das sind jeden Tag im Schnitt etwa zwei Marathons, und dabei müssen die Läufer noch 20 000 Höhenmeter überwinden. Für so etwas sind nicht viele verrückt genug. 32 Teilnehmer gingen in diesem Jahr an den Start, darunter zehn Deutsche.

Die Vorbereitung auf dieses „Abenteuer“, wie Sebastian Schliwa es nennt, hätte im Januar nicht schlechter starten können. Beim Freudensprung für die Kamera nach einer Trainingseinheit knickte er um und verstauchte sich den Knöchel. Sein Arzt riet ihm dringend von weiterem Training ab. Aber so nicht. Diesmal nicht! Schon vor zwei Jahren war er für den Lauf angemeldet gewesen und brach sich kurz vorher den Ellbogen. Jetzt zog er es durch. Tage vor dem Start konnte er lockere 60-Kilometer-Testläufe absolvieren. Anschließend mietete er sich einen Wohnwagen und machte sich gemeinsam mit seiner Freundin Claudia auf den Weg nach Marktredwitz in Oberfranken, dem Startort.

Am 23. September, seinem 33. Geburtstag, schnürt er seine Schuhe, und läuft einfach los; im Rucksack sein Pflichtgepäck mit Stirnlampe, Verbandszeug und Getränken. An seiner Hüfte baumeln Dosen mit Traubenzucker, Nüssen und Schokolade. Aus seinen Kopfhörern klingt Schiller, also das Musikprojekt. Anders als die meisten seiner Mitstreiter rennt der Dresdner mehr, als dass er geht. Etwa 110 Kilometer schafft er am ersten Tag. Auch in der Dunkelheit bleibt er auf den Beinen. Jetzt folgt er dem Navi statt den Schildern. Nur vier Stunden Ruhe pro Nacht gönnt er zwischendurch seinem Körper. Seine Claudia kümmert sich derweil um alles andere: die Fahrerei, die Organisation, das Einkaufen und das Essen kochen: Nudeln, Kartoffeln, Couscous. Die beiden sind Vegetarier. „Ohne sie wäre ich aufgeschmissen gewesen“, sagt er. Am Ende einer jeden Etappe kommt sie ihm sogar einige Kilometer entgegengelaufen. Das muss Liebe sein!

An Tag vier dann das böse Erwachen: Ein Apfel lässt seinen Magen rebellieren. Das Projekt steht auf der Kippe, doch Sebastian Schliwa kämpft sich in kleinen Schritten weiter. Jeden dieser Schritte dokumentiert Claudia live im Internet, über seinen Blog und auf Facebook. In Dutzenden Kommentaren animieren ihn seine Freunde zum Durchhalten. Don’t stop! Bei seinem Einlauf in Passau hört er den „Final Countdown“ in Endlosschleife. Das ist allerdings erst die Halbzeit. Danach geht die Tour gen Nordwesten weiter.

Neuer Fokus: ankommen

Am achten Tag wird es dramatisch. Ihm bleiben nur noch wenige Stunden, um nicht aus dem Rennen genommen zu werden. Früher wäre Sebastian Schliwa jetzt wohl kopflos drauflosgestürmt und irgendwann zusammengebrochen. Doch er ist ein anderer geworden. Sein Fokus heißt es jetzt: ankommen. Nicht weniger besessen, aber mit Bedacht setzt er einen Schritt vor den anderen. Die letzte Nacht hat er nicht geschlafen. „Zehn Kilometer vor dem Ziel hatte ich Angst um mein Leben“, sagt er. Immer wieder ruft ihn jetzt sein Freund Marco an, mit dem er auch eine Etappe gemeinsam lief, und treibt ihn an. Auch der Veranstalter meldet sich und sagt ihm, bis wann er welchen Punkt erreicht haben muss. Die letzten Kilometer geht er im wahrsten Sinne am Stock, den Claudia vor ihm her trägt. Das Ziel erreichen die beiden eine halbe Stunde nach Ende der offiziellen Frist, doch das interessiert niemanden mehr. Applaudierend stehen sie alle am Rand: die acht, die es geschafft haben und auch die vielen, die Hunderte Kilometer zuvor das Handtuch geworfen haben.

Und nun? Stehen bleiben? Sicher nicht. Als Nächstes will Sebastian Schliwa Vorträge halten und ein Buch namens „Don’t stop“ schreiben, für das er noch einen Verlag sucht. Voraussichtlich 2017 wird er dann den Extremläufer Robby Clemens bei dessen Tour vom Nordpol zum Südpol unterstützen. Läuft!

Wer mehr über den 612-Kilometer-Lauf von Sebastian Schliwa erfahren will, der kann das bald auf seiner Website runconnection.de nachlesen. Jede Woche will er dort über einen Tag seines Abenteuers berichten.

