Laufen wie auf Wolke sieben Gäste sind zufrieden – und auch Touristiker. Was aber, wenn wieder mal Schnee ausbleibt? Auf Antwortsuche mit dem Minister.

Lutz und Heidrun Müller aus Dippoldiswalde nutzten das Winterwetter zu einer Skitour in Altenberg. Schließlich mussten die Osterzgebirgler und ihre Gäste lange darauf warten. © Frank Baldauf

Die Touristiker im oberen Osterzgebirge dürften gerade auf Wolke sieben schweben – Schnee, 88 Zentimeter hoch liegt schon das weiße Pulver an der Wetterwarte in Zinnwald. Das beschert Tagesgäste, vor allem an Wochenenden. Besser kann eigentlich der Anschluss nach dem traditionell starken Geschäft zu Weihnachten und über den Jahreswechsel nicht sein. Bleiben da Wünsche offen? Gibt es noch Fragen? Die werden Gastronomen und Hoteliers, aber auch Kommunalpolitiker garantiert trotzdem haben. Denn unvergessen sind die drei zurückliegenden Winter, die im Grunde keine waren. Dadurch fehlten vor allem Tagesgäste. Aber insgesamt stagnierte zuletzt die touristische Entwicklung und ging zum Teil sogar etwas zurück. So konnte sich der Tourismusverband Erzgebirge zwar relativ stabil am Markt behaupten, sogar die Gästezahlen leicht steigern. Doch die hiesige Region konnte von den Erfolgen nicht profitieren.

Die Zahlen für 2016 lassen hoffen, obgleich eine abschließende Bilanz noch nicht vorliegt. Nach Einschätzung des Tourismusverbandes Erzgebirge konnte das Urlaubsgebiet bis Oktober eine gute Entwicklung verzeichnen, deutlich mehr Gäste gewinnen und auch wieder Steigerungen bei den Übernachtungszahlen erzielen. Es wird davon ausgegangen, dass bis Jahresende wieder über eine Million Gäste das Erzgebirge besuchten und rund drei Millionen Übernachtungen zu Buche stehen, sagt Doreen Burgold vom Verband. Wird diesmal das Osterzgebirge daran partizipieren können, wo doch nach dem verkorksten Winter 2015/16 erneut der Start ins Geschäftsjahr schwierig war? Die Branche hofft es. Der Wirtestammtisch Altenberg/Geising ist deshalb seit Monaten mit der Stadt und dem Tourist-Info-Büro im Gespräch, um sich besser aufzustellen, sich unabhängiger vom Wetter zu machen. Nun können sie ihre Sorgen und Hoffnungen Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nahebringen, der auch für Tourismus zuständig ist und in dieser Woche auf Wintertour geht. Auftakt ist am Donnerstag in Altenberg. Dulig wird die Rennschlitten- und Bobbahn besuchen, auf der gerade der IBSF Europacup im Skeleton ausgetragen wird. Die Bahn ist längst nicht nur eine attraktive nationale wie internationale Trainings- und Wettkampfstätte für Kufensportler. Ihr kommt auch eine touristische Bedeutung zu. So locken die hochkarätigen Veranstaltungen jährlich 30 000 bis 40 000 Besucher an. Sportler, Trainer und Funktionäre nehmen im Osterzgebirge auch Quartier. Man geht davon aus, dass dadurch etwa 15 000 Übernachtungen pro Jahr zustande kommen, die es ohne die Sportanlage nicht geben würde. Zudem ist die Bahn unabhängig vom Wettergott. Das hat zwar seinen Preis, doch der Eiskanal funktioniert auch ohne Winter.

Und die Touristiker werden sich darauf einstellen müssen. Statistiken legen nahe, dass es vor allem in niedrigeren und mittleren Lagen seltener schneien wird. Wie sieht die Zukunft des Wintertourismus in Sachsen aus? Wie reagieren die Touristiker auf den Klimawandel und den fehlenden Naturschnee? Reichen Schneekanonen aus, um den Wintersport in den Mittelgebirgen zu sichern? Welche alternativen Angebote gibt es bei fehlendem Weiß? Dazu will sich Dulig informieren und mit Kommunalpolitikern und Touristikern aus der Region diskutieren.

zur Startseite