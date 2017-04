Laufen, knobeln, werfen Beim Sport- und Familientag lernen die Teilnehmer einiges über die Döbelner Geschichte. Es ist aber auch Kraft gefragt.

Bei der Freizeittour Mittelsachsen sind die Döbelner vor zwei Jahren gewandert und Rad gefahren. Jetzt wird die Veranstaltung als Sport- und Familientag regionaler und vielfältiger. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Mit einem Sport- und Familientag wollen Martin Leimner von ML Sports aus Döbeln sowie der Kraftsport- und Fitnessverein (KFV) Döbeln die Freizeittour Mittelsachsen fortsetzen und gleichzeitig regionaler gestalten. Deshalb lautet das Motto auch „Rund um den Stiefel“. Gedacht ist die Veranstaltung für die ganze Familie, deren Mitglieder sich einzeln, aber auch gemeinsam an den Angeboten beteiligen können.

Wer sich für die Geschichte Döbelns und der Umgebung interessiert und gleichzeitig ganz besondere Ecken der Stadt entdecken möchte, ist bei der geführten Stiefelwanderung richtig.

Der Sport- und Familientag „Rund um den Stiefel" ist für den 21. Mai ab 9 Uhr geplant.

Für Aktivere und vielleicht nicht ganz so kulturell Interessierte bereiten die Organisatoren sportliche Wettkämpfe vor. Dabei ist das Sportgerät der Stiefel. So absolvieren die Teilnehmer des Stiefel-Crosslaufes den Hindernisparcours in ihren eigenen Gummistiefeln. Geplant sind die Altersklassen bis einschließlich sechs Jahre, sieben bis zehn Jahre, elf bis 14 Jahre, ab 15 Jahre und Erwachsene sowie Familien-Teams, zu denen mindesten ein Kind gehören muss. Während des Laufs gibt es nicht nur sportliche, sondern auch knifflige Aufgaben. Die Wut darüber, möglicherweise nicht alle Aufgaben gelöst zu haben, können die Sportler anschließend in Bestweiten beim Stiefelweitwurf verwandeln.

Teamleistung ist dagegen beim Völkerballturnier gefragt. Zu jeder Mannschaft gehören sechs Spieler. Dabei ist es egal, ob es sich um Frauen, Männer, Familien, Freunde oder Kollegen handelt. Mitspielen kann jeder ab dem zehnten Lebensjahr.

Neben den sportliche Aktivitäten sorgen zahlreiche Vereine mit einem bunten Rahmenprogramm für Spiel und Spaß. Es gibt eine Bastelstraße und Disziplinen, die Geschicklichkeit, Balance und Kraft erfordern.

Den Abschluss des Tages bildet die Siegerehrung. Bei der erhalten die erfolgreichsten Sportler jedes Wettkampfes Sach- und Eventpreise.

