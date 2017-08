Laufen fürs Märchenland Die Kinder der Kita träumen von einem neuen Klettergerüst. Am Sonnabend kann jeder helfen, diesen Wunsch zu erfüllen.

Frank Mrosowski vom TV 1848 Bischofswerda, Bernd Amann von der Krankenkasse IKK classic und Brigitte Richter von der Kreissparkasse Bautzen gehören zu den Organisatoren des Laufes. © Steffen Unger

Bernd Amann, Chef der Krankenkasse IKK classic in Bischofswerda, zieht nicht nur am kommenden Sonnabend die Sportschuhe an. Der Ringenhainer ist ein begeisterter Sportler. Ehrensache für ihn, dass er bei dem von der Krankenkasse mitorganisierten Lauf „Bischofswerda bewegt sich“ als Läufer mit dabei ist. Im vergangenen Jahr absolvierte er über zehn Runden und damit mehr als fünf Kilometer. Am Benefizlauf schätzt er den doppelten Nutzen. „Jeder, der mitläuft tut etwas für seine Gesundheit und für einen guten Zweck“, sagt Bernd Amann.

Gelaufen wird in diesem Jahr für die Kindertagesstätte Märchenland in Bischofswerda. Der Traum der Kinder vom neuen Klettergerüst wird somit Wirklichkeit. Zur Finanzierung erhält die Einrichtung die durch zahlreiche Laufrunden „erwirtschafteten maximalen 1 500 Euro“, sagt Brigitte Richter von der Kreissparkasse Bautzen. Das kommunale Geldinstitut stellt diesen Betrag zur Verfügung. Jeder Kilometer zählt, denn er bringt der Kindereinrichtung einen Euro für das neue Spielgerät.

Zwei Stunden ist am Sonnabend Zeit, um auf der beliebten Strecke durch den Lutherpark und den Garten der Kirchgemeinde St. Benno seine Runden zu drehen. Eine Runde ist 500 Meter lang. Man kann laufen, walken, gehen oder auch einen Kinderwagen schieben. Im vergangenen Jahr waren 450 auf dem Parcours unterwegs.

Der Benefizlauf „Bischofswerda bewegt sich“ ist mehr als eine Laufveranstaltung. Er ist ein kleines Fest. Rund um den Lauf gibt es viele Angebote. So ist IKK classic mit einem Stand vor Ort und bietet kostenfreie Gesundheitschecks und Körperfettmessung an. Das Riesen-Jenga der Kreissparkasse Bautzen lädt mit seinen Klötzen zum Bauen ein. Für Spaß und Unterhaltung sorgen auch ein Glücksrad, eine Hüpfburg, verschiedene Outdoor-Spiele und ein Gewinnspiel. Nach dem man beim Laufen reichlich Kalorien verbrannt hat, kann man sich am Nudelimbiss vom Berg-Gasthof Butterberg von 11 bis 12 Uhr stärken.

Bereits zum neunten Mal findet der Benefizlauf in dieser Form statt, den der Sportverein TV 1848 bereits vor 26 Jahren aus der Taufe hob. Mitglieder des Vereins nehmen allen Teilnehmern, die die Voraussetzungen erfüllt haben, das Deutsche Laufabzeichen ab. Die Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsaktion des TV 1848, der IKK classic, der Kreissparkasse Bautzen und der Stadtverwaltung . (SZ)

2. September von 9.30 bis 11.30 Uhr; Start/Ziel Lutherpark Bischofswerda

