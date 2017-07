Laufen fürs Märchenland Die Kinder der Kita träumen von einem neuen Klettergerüst. Am 2. September kann jeder helfen, den Wunsch zu erfüllen.

Zum neunten Mal steigt dieses Jahr der Benefizlauf durch Bischofswerda. © Archivfoto: Rocci Klein

Beim neunten Benefizlauf „Bischofswerda bewegt sich“ am 2. September wird Geld für ein neues Klettergerüst für die Kindertagesstätte Märchenland gesammelt. Die Jury aus Organisatoren und Sponsoren entschied sich aus vier Bewerbungen für dieses Projekt, teilt die Stadtverwaltung mit. „Das Spielgerät und die Zielgruppe des Gerätes entsprechen komplett den Anforderungen, die in der Ausschreibung gestellt sind“, begründen die Lauf-Organisatoren ihre Entscheidung. Denn der Erlös von maximal 1 500 Euro soll einer Einrichtung oder einer Maßnahme zur Sport-, Gesundheits- oder Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Die Kreissparkasse Bautzen wird auch in diesem Jahr je gelaufenen Kilometer einen Euro bereitstellen. Die Länge einer Runde durch den Lutherpark und den benachbarten Garten der katholischen Pfarrgemeinde St. Benno beträgt 500 Meter.

Viele der Kinder, Eltern und Erzieher der Bischofswerdaer Kindertagesstätte Märchenland in Trägerschaft der Volkssolidarität nehmen jedes Jahr am Benefizlauf teil, um sich für einen guten Zweck zu bewegen. „Auch während des Kindergartenalltages ist Bewegung für die Kinder gesund und wichtig“, erklärt Kita-Leiterin Kerstin Heinrich laut Pressemitteilung. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, werden täglich die vorhandenen Möglichkeiten im Spielgarten der Einrichtung an der Clara-Zetkin-Straße genutzt. „Leider nutzen sich die Spielgeräte dabei auch ab und müssen dann ersetzt werden. Wir planen deshalb, ein neues Klettergerüst zu kaufen“, so die Kita-Leiterin. Über das Internetportal Schulengel wurde bereits mit den Eltern einen kleinen Beitrag gesammelt.

Der Lauf „Bischofswerda bewegt sich“ ist eine Gemeinschaftsaktion des Sportvereins TV 1848 Bischofswerda, der Krankenkasse IKK classic, der Kreissparkasse Bautzen und der Stadtverwaltung . (SZ)

