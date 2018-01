Laufen für guten Zweck Für jeden gelaufenen Kilometer beim Charity Run gab es einen Spendenbetrag von drei Euro. Boxdorfer Schüler waren dabei.

Emily Schulze beteiligte sich am Charity Run in der Centrum Galerie Dresden. © privat

Boxdorf. Emily Schulze und weitere Achtklässler der Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf beteiligten sich am vergangenen Freitag am Charity Run in der Centrum Galerie Dresden. Der Schulförderverein hatte sich um die Teilnahme beworben und war mit fünf anderen Vereinen ausgelost worden. Ziel der Teilnehmer war es, von 10 bis 19 Uhr auf Laufbändern einen möglichst lange Distanz zurückzulegen. Denn für jeden gelaufenen Kilometer gab es einen Spendenbetrag von drei Euro. Die Schüler konnten am Ende 302,58 Euro mit nach Boxdorf nehmen. Das Geld wird für Schulprojekte eingesetzt. (SZ)

