Laufen für einen Rollmops Seit 1986 gibt es in Großenhain zum Jahresanfang den Rollmopslauf. Auch wenn einst Mediziner davon abgeraten haben.

Ob frühlingshafte Bedingungen wie 2014 oder grimmiger Frost: Der Großenhainer Rollmopslauf ist traditionell eine gut besuchte Laufveranstaltung am ersten Sonntag eines Jahres. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Viele Läufer entscheiden erst zum Frühstück, ob sie sich in Richtung Jahnkampfbahn in Bewegung setzen. Das war bei jedem Großenhainer Rollmopslauf so, und am Sonntag wird es sicher nicht anders sein. Zumal die gerade eingekehrte weiße Pracht inklusive der angekündigten empfindlichen Minusgrade diese oder jene Entscheidung noch beeinflussen könnte.

Für den Läuferstamm dagegen ist der Termin zu Jahresbeginn gebongt. Ob die angekündigten frostigen Temperaturen einen großen Einfluss auf das Starterfeld haben, ist daher ungewiss. Zur Erinnerung: Vergangenes Jahr kamen trotz sechs Grad unter Null rund 300 Athleten in den Stadtpark. So viel schon mal vorweg: Die Organisatoren haben versprochen, dass die Sportler bei möglichem Glatteis eine gestreute und für Laufzwecke gut präparierte Strecke vorfinden werden.

Wie gewohnt werden vom Veranstalter, den Leichtathleten des SV Motor Großenhain, Strecken über zwei, vier und acht Kilometer angeboten, ohne Altersbeschränkung. Außerdem wird ein Kurs im Nordic Walking über zwei Kilometer absolviert. Der Gastgeberverein stellt zahlreiche ambitionierte Helfer an Start, Ziel und auf der Strecke und bietet am Ende für jeden Sportler den traditionellen Rollmops an.

Die Geschichte des Laufens zum Jahresbeginn reicht ins Jahr 1980 zurück. Damals gab es am 1. Januar den 1. Großenhainer Neujahrslauf, von der BSG Fortschritt organisiert. Er fand rund um den Kupferberg statt, führte über sechs Kilometer. Diese Veranstaltung wurde bis 1985 durchgeführt. Dann meldeten Mediziner Bedenken an. Sie rieten von einer sportlichen Aktivität gleich nach Silvester ab.

„Daraus entstand die Idee, einen Lauf am ersten Sonntag im neuen Jahr zu veranstalten“, heißt es in der Vereinschronik des SV Motor Großenhain. Und weil einem „Kater“ nun einmal am besten mit einem sauren Fisch beizukommen ist, wurde der Rollmopslauf ins Leben gerufen. Erstmals startete er am 4. Januar 1986. Bis auf eine Ausnahme fand er seitdem jedes Jahr statt. Nur 2011 musste er ausfallen. Da ließen die Folgen des Großenhainer Tornados von Pfingsten 2010 einen Lauf durch den Stadtpark nicht zu.

Für die aktiven Sportler ist es der erste Aufgalopp einer neuen Saison. Wie zu fast allen Laufveranstaltungen müssen sie dabei vergleichsweise früh aufstehen. 10 Uhr geht es auf der Jahnkampfbahn los. Das Meldebüro ist ab 8 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind aber auch online möglich. Sieger und Platzierte erhalten Urkunden und jeder Läufer den obligatorischen Rollmops. Ob es wie erstmals im Vorjahr wieder einen „Rückwärtsläufer“ im Starterfeld gibt, ist nicht bekannt. 2016 war der Bad Liebenwerdaer Paul Kleinschmidt durch den ungewöhnlichen Laufstil auf einem Teil der Strecke „aus dem Rahmen“ gefallen.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird es diesmal ein paar Streckenposten mehr geben. Die Veranstalter wollen das organisieren, damit es rund um den Veranstaltungsort zu keinen Schwierigkeiten beim Parken und an den Zufahrten kommt. Parken sollten Läufer großräumiger um den Stadtpark als in den Vorjahren, einige Abstellplätze gibt es aber auch an der Auenstraße und der Pollmerallee.

