Laufbahnen sind fertig Die Grundschule hat eine neue Sportstätte an der Schule. Ein Teil der Leichtathletik kann damit gleich vor Ort stattfinden.

Sport frei. Die Kinder testeten schon einmal die Laufanlage. © Anke Richter

Die Grundschüler haben den ersten Sprint auf den neuen Laufbahnen an ihrer Schule noch vor dem Ferienbeginn hingelegt. Sie können seitdem eine neue Zweibahnanlage und eine Weitsprunganlage direkt an der Schule nutzen. Bisher rannten die Kinder in einem Teil ihres Sportunterrichts auf einer Schotterpiste. „Das war nicht unbedingt gut für die Knie, wenn sie mal gefallen sind“, sagt Bürgermeister Joachim Driesnack. Deshalb hat die Gemeinde die neue Sportstätte an der Schule geschaffen.

Das Bauprojekt war Teil einer größeren Gesamtmaßnahme. Schon Ende des vergangenen Jahres konnte die Gemeinde den neuen Parkplatz an der Schule freigeben. Die Fläche hinter dem Gebäude wurde damit befestigt und gepflastert. Der Gummibelag für die Laufbahnen konnte allerdings erst eingebaut werden, wenn die Temperaturen tagsüber und nachts ein paar Tage lang über 15 Grad lagen. „Da waren wir auch abhängig von einer Firma, die das deutschlandweit macht“, sagt Joachim Driesnack.

Der Fertigstellungstermin vor den Ferien war daher nicht unbedingt geplant. „Das neue Schuljahr beginnt dann aber mit der neuen Sportstätte und das ist doch auch was“, sagt der Bürgermeister. Die Kinder waren jedenfalls begeistert. Sie eröffneten die neue Anlage mit einem dreifachen „Sport frei“. Die Gemeinde investierte 168 000 Euro in die neue Sportstätte, den Parkplatz und die Einfriedung. 66 000 Euro davon steuerten Bund und Freistaat im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“ bei.

