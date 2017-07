Laufabenteuer auf der Festung Der Königsteiner Festungslauf steht an. Die Anmeldung für verschiedene Strecken ist gestartet.

In Königstein gehen die Läufer am 11. August zum dritten Mal auf den steilen Kurs von der Stadt auf die Festung. © Marko Förster

Der Festungslauf in Königstein findet in diesem Jahr am 11. August statt. Das Sportevent des Vereins Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Kooperation mit mehreren Partnern findet bereits zum dritten Mal statt.

Teilnehmer können zwischen zwei Strecken wählen: 1,7-Kilometer-Lauf oder 7,8-Kilometer-Lauf, -Walking oder -Nordic Walking. Für jede Disziplin ist ein Startgeld zu entrichten. Die zu bewältigende Strecke hat ein anspruchsvolles, bergiges Profil. Es sind insgesamt 255 Höhenmeter zu überwinden. Teilnehmen können Einzelpersonen, aber auch Teams. Gewertet wird in verschiedenen Altersklassen. Die Anmeldung ist online oder bis 30 Minuten vor dem Start an der Touristinfo „Treffpunkt“ auf der Pirnaer Straße 2 (7,8 km) und auf der Festung Königstein auf dem Marktplatz (1,7 km) möglich. (SZ/kk)

Anmeldung hier

