Lauf mit Herz startet diesmal auf der Müllerwiese Das Sportereignis geht am 22. September über die Bühne. Vereine können sich bereits jetzt für den Erlös bewerben.

Voriges Jahr fand der Lauf mit Herz in den Schilleranlagen statt. Da nicht sicher ist, dass die Bauarbeiten im September beendet sind, weicht man diesmal auf die Müllerwiese aus. © Uwe Soeder

Das Prozedere bleibt das Gleiche: Gymnasiasten rennen in Dreier-Teams eine festgelegte Runde. Für jede gelaufene Runde zahlen Sponsoren eine vorher vereinbarte Summe, die gemeinnützigen Zwecken zugute kommt. Das ist der „Lauf mit Herz“, der in diesem Jahr zum dreizehnten Mal über die Bühne geht und sich gleichbleibender Beliebtheit erfreut. Wie Andreas Wanitzek, Mitarbeiter der Bautzener Volksbank, die das Laufereignis organisiert, erklärte, steigt zwar die Zahl der Teilnehmer kaum an. Denn der Personenkreis beschränkt sich auf die Gymnasien des Altkreises Bautzen. Im Vorjahr waren 2 032 Schüler dabei. Aber die Zahl der gelaufenen Runden und damit auch die erlaufene Summe steigen an. Mit 28 000 Euro konnte man sich 2016 gegenüber 2015 um 2 000 Euro steigern. Die Summe kam, abzüglich der Gelder, die den Schulen zustehen, dem Kinderschutzbund Bautzen zugute. Von dem Geld können im Sommer sechs Familien ein verlängertes Wochenende im Erholungszentrum Querxenland Seifhennersdorf verbringen. Außerdem wird Kindern aus Familien, die sich das nicht leisten können, ein Ferienlageraufenthalt ermöglicht.

Am Mittwoch erhielten Vertreter der beteiligten Gymnasien in der Volksbank ihren Anteil am Erlös des „Laufes mit Herz“ 2016. Dieser errechnet sich aus der Anzahl der gelaufenen Runden. Das Melanchthon-Gymnasium erhält 1 563 Euro, das Schiller-Gymnasium 1 448 Euro, das Kant-Gymnasium Wilthen 1 015 Euro, das Sorbische Gymnasium 652 Euro, das Goethe-Gymnasium Bischofswerda 542 und das Berufliche Schulzentrum Bautzen 338 Euro.

Mit der Übergabe der Schecks an die Vertreter der Schulen gab Andreas Wanitzek auch gleich den Startschuss für den diesjährigen „Lauf mit Herz“. Ab jetzt können sich Vereine um den Erlös bewerben, der vor allem Kindern und Jugendlichen aus dem Landkreis Bautzen zugute kommen soll. Die Entscheidung, wer das Geld bekommt, wird noch vor den Sommerferien getroffen. Ab 7. August können sich die Dreierteams registrieren lassen. Die Sponsorensuche dauert bis zum 15. September. Da noch nicht sicher ist, ob die Bauarbeiten an den Schilleranlagen bis zum 22. September beendet sind, findet der Herzlauf diesmal auf der Müllerwiese statt.

www.laufmitherz.de

zur Startseite