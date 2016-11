Lauf ins Glück Rennen ist eine Leidenschaft von Frank Wittwer. Am Sonnabend hat er in Dohna ein besonderes Ziel.

Kerstin Hürrich und Frank Wittwer geben sich in Dohna am Sonnabend das Ja-Wort – auf nicht ganz alltägliche Art. © Foto privat

Frank Wittwer ist Marathon schon in Berlin und New York gelaufen. Er hat zwei Hallenmarathons gewonnen, den Sachsenpokal, den Spitzhaustreppenlauf – den härtesten Treppenlauf weltweit – und den Dohnaer Sportpokal. Doch so einen Lauf wie am Sonnabend hat er noch nie absolviert. Es wird der kürzeste und doch zugleich der wichtigste in seinem Leben sein. Auf die Zeit kommt es zwar nicht an, zu spät möchte er aber dennoch nicht im Ziel ankommen. Es geht die „steile Wand“ von Dohna zum Marktplatz hinauf – direkt ins Rathaus, ins Trauzimmer.

Dort wird die Eheschließung von Kerstin Hürrich und Frank Wittwer die erste Läuferhochzeit Dohnas sein. Hauptamtsleiter Tilo Werner machte sie den Dresdnern auf der Hochzeits-Messe schmackhaft. Aus einem zufälligen Gespräch am Stand von Stadt Dohna und Schloss Weesenstein wird nun Ernst. Kerstin und Frank wollten heiraten, an Dohna hatten sie dabei nicht unbedingt gedacht. Doch diese Chance ließen sich die Lauforganisatoren nicht nehmen. Es wurde fast zum „Selbstläufer“, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Das Dohnaer Sportpokalteam kümmert sich um einen Junggesellenabschiedslauf am Hochzeitsmorgen und um das laufgerechte Umfeld im Rathaus. Braut Kerstin kommt gemütlich als Beifahrerin im Pkw.

Für Frank Wittwer ist natürlich noch Zeit zum Umziehen und Duschen, genau wie für die, die ihn begleiten. Wer die laufende Hochzeitsgesellschaft erleben will, sollte zwischen 9.30 und 10 Uhr auf dem Markt sein. Auch für die Versorgung der Läufer ist gesorgt. Die Trauung ist 11 Uhr.

Ein Geheimnis bleibt

Kerstin und Frank kennen sich bereits seit 1987. Er ist 47 und Speditionskaufmann, sie zwei Jahre jünger und Objektleiterin. Unzählige Läufe stehen jedes Jahr in seinem Kalender. Mit und ohne Betreuung und Anfeuerung durch Kerstin. Sie selbst läuft zwar nicht, ist aber immer auf dem Laufenden. Nur, was die beiden nach der Trauung noch erwartet, wissen sie nicht. Überraschung, hat Tilo Werner gesagt. Gefeiert wird anschließend in Radebeul.

Heiraten im November ist nicht unbedingt der Traum. Wenn es in den anschließenden Flitterwochen jedoch in die Karibik geht, macht das vieles wett. Natürlich wird das gleich wieder mit dem Laufen eines Marathons verbunden. Deshalb fehlt Frank Wittwer diesmal auch auf der Starterliste des Dohnaer Adventslaufs am zweiten Adventssonnabend.

Das Brautpaar ist aufgeregt und freut sich auf eine besondere Hochzeit. Dohna macht mit der Läuferhochzeit auf sich aufmerksam, man kann hier also nicht nur laufen, sondern eben auch heiraten.

Auf Wiedersehen in Dohna, Kerstin und Frank. „Naja, heiraten wollen wir aber nur einmal“, sagt sie. Doch zum nächsten Lauf im Dohnaer Stadtpokal im neuen Jahr ist Frank Wittwer dann auch wieder am Start. Als Ehemann.

