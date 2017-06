Lauf fällt wegen Sturmschäden aus Umgestürzte Bäume blockieren die Strecken. Dem Veranstalter des Oberlichtenauer Sommerlaufs bleibt nur die Absage.

Der Oberlichtenauer Sommerlauf muss ausfallen. © Archivfoto: Matthias Schumann

Das Sturmtief Paul, das vorige Woche im Landkreis wütete, hat weitere Folgen. So musste der Sommerlauf im Pulsnitzer Ortsteil Oberlichtenau, der am Sonnabend stattfinden sollte, abgesagt werden. „Das heftige Unwetter hat auch großen Schaden im Waldgebiet um den Keulenberg angerichtet. Unsere beiden Laufstrecken über fünf und 13 Kilometer sind in erheblichem Maße betroffen“, sagt Organisator Jens Schäfer von der SG Oberlichtenau. Deshalb habe man sich erstmals in der Geschichte des traditionsreichen Laufes zur Absage entschlossen.

Derweil sammelt der Pulsnitzer Karnevalsverein bei seinem Sommer Open Air am Wochenende Spenden für den mittelalterlichen Perfert. Dieses historisch bedeutsame Gebäude – eine Zufluchtsstätte der Bauern aus der Zeit der Hussitenkriege aus dem 15. Jahrhundert – ist durch einen umgestürzten Baum erheblich beschädigt worden. Fraglich ist, ob eine Versicherung für den Schaden aufkommt. (SZ)

