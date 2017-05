Lauf bringt fast 27 000 Euro ein Beim Lauf mit Herz gehen 945 Läufer an den Start und drehen 14 900 Stadionrunden. Die Sponsoren lassen sich nicht lumpen.

Ina Seipel feuert die Läufer im Bürgergartenstadion mit der Trommel an. Mehr als 900 Menschen bewegen sich im Rund und laufen wieder viel Geld für den Verein Sonnenstrahl ein. Lehrer und Schüler des Gymnasiums helfen bei der Organisation des Laufes. Auch der Döbelner Anzeiger, die Kreissparkasse und die Stadtwerke unterstützen die Veranstaltung.

Judith Fulmer verpasst den Läufern des Karatevereins Kenbukan Stempel auf die Startnummer. Für jede Runde gibt es einen. Am Ende wird zusammengezählt.

Elke Klügel, Tom Michel, Sarah Ulbrich und Kirsten Völzke schenken 576 Liter Mineralwasser aus.

Als Andreas Führlich neun Jahre als war, stellten die Ärzte die schlimme Diagnose: Knochenkrebs. Heute ist der 32-jährige gesund und gerade erst wieder Vater geworden. Und er ist Vorsitzender des Vereins Sonnenstrahl, der sich um genau solche kranken Kinder kümmert, wie er selbst mal eines war. Zum Lauf mit Herz im Bürgergartenstadion war der Verein Sonnenstrahl mit neun Teams angereist. Für sie war es sozusagen Laufen in eigener Sache. Denn die Einnahmen der Benefizveranstaltung, die zum 17. Mal vom Döbelner Lessing-Gymnasium organisiert wurde, werden wieder dem Verein Sonnenstrahl zugute kommen.

Seit seiner Erkrankung hat Führlich ein künstliches Kniegelenk. „Deshalb laufe ich selbst nicht mit“, sagt er. „Das ist der größte Stadionlauf, der für uns gemacht wird.“ Am Freitag bestätigen die Döbelner das eindrucksvoll. 945 Läufer in 316 Teams nehmen an den beiden Startlinien Aufstellung. Punkt 17 Uhr gibt Schulleiter Michael Höhme das Signal und die Menschenmasse setzt sich in Bewegung. Jeder nach seiner Facon. Manche schneller, andere langsamer. Eine Frau mit einem Säugling im Tragetuch geht nur Schritt.

Die Hälfte der Läuferteams stellt das Gymnasium selbst, schätzt Schulleiter Michael Höhme ein. Die jungen Flüchtlinge der sogenannten DAZ-Klasse sind mit vier Teams am Start. Firmen, andere Schulen, Vereine stellen Mannschaften. Die Kämpfer des Karatevereins Kenbukan fallen auf. Sie treten im weißen Karateanzug an, die meisten laufen barfuß. „Wir sind bestimmt schon zum sechsten oder siebten Mal dabei und haben drei Teams am Start“, sagt Ralf Kruggel. Auch „Meister“ Sven Tenzler läuft mit. Wo das Blaulicht blinkt, ist das Technische Hilfswerk. Das hat seinen Einsatz-Bollerwagen mitbebracht. „Da sind Getränke drin“, so Christian Winkler. „Wir haben ein Team am Start. Die anderen sind zum Anfeuern da.“

Nach einer Stunde ist der 17. Lauf mit Herz Geschichte. Denis Raudzus, Robin Hannß und Malte Lorenz aus der 7c lassen sich noch schnell fotografieren. „Wir sind zusammen 76 Runden gelaufen“, erzählen sie stolz. Die Sponsoren der Jungs geben 100 Euro für diese Leistung. Als nach dem Lauf alle Ergebnisse zusammengezählt sind, steht die Gesamtsumme fest: 14 900 Stadionrunden haben rund 26 650 Euro Spenden eingebracht. „Alle sind überwältigt. Es hätte keiner gedacht, dass es wieder so viel wird“, sagt Ursula Kührig, die am Computer alle Zahlen zusammenrechnet. Viele Unternehmen sind seit Jahren dem Lauf mit Herz treu und geben regelmäßig große Summen.

Die Döbelner Spendensumme – im vergangenen Jahr wurde 27 000 Euro eingenommen – macht etliche Prozent des Gesamtbudgets von Sonnenstrahl aus. „Wir brauchen pro Jahr etwa eine dreiviertel Million Euro“, sagt Führlich. Mit einer Elternwohnung hatte vor 25 Jahren bei Sonnenstrahl alles angefangen. Jetzt hat der Verein neun Zimmer, elf sollen es werden. „Wir müssen in diesem Jahr Wohnungen ausbauen und renovieren“, so der Vorsitzende. Auch Eltern aus Döbeln haben schon bei Sonnenstrahl übernachtet, wenn ihre Kinder in der Uni-Klinik behandelt werden. Und der Bedarf wird größer. Im vergangenen Jahr waren allein 110 neuerkrankte Kinder aufgenommen worden. „An jedem Kind hängt auch eine Familie“, sagt Führlich. Die Klinik wende als eine von wenigen Protonenbestrahlung an. „Dadurch kommen Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet nach Dresden.“

Der Verein hat zehn Mitarbeiter. Sie arbeiten im psychosozialen Team, das sich um Betreuung und Beratung kümmert, und in der Geschäftsstelle des Vereins. Außerdem finanziert er eine „Spieltherapeutin“. „Die Stelle ist total wichtig“, sagt Führlich und bringt ein Beispiel. „Bei einer Bestrahlung muss das Kind total stillliegen. Die Spieltherapeutin übt mit dem Kind ein Spiel ein, bei dem es ums Stillhalten geht. Dadurch bleibt ihm die Narkose erspart.“

