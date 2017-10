Lauensteiner feiern Reformationstag

Der 500. Reformationstag wurde in Lauenstein groß gefeiert. Natürlich konnte man auch der Gestalt des Martin Luther begegnen, hier dargestellt vom Geisinger Pfarrer Markus Großmann. Auf dem Markt zitierte er den Reformator, um anschließend nach historischem Vorbild entführt zu werden. Als Wartburg hielt Schloss Lauenstein her. Hier erklärte Markus Großmann den Besuchern, wie Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte. Das Fest war reich an vielen weiteren Programmpunkten. Foto: Egbert Kamprath

