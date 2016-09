Lauebach jetzt hochwassersicher Im Juni 2013 trat der Bach in Kreischa über die Ufer und legte eine Mülldeponie frei. Nun ist er ausgebaut – das zeigt Wirkung.

Der Lauebach hat nun mehr Platz als vorher. Dafür wurden Bäume gefällt, allerdings auch neue gepflanzt. © Egbert Kamprath

Ein weiteres Projekt auf der Liste des Wiederaufbauplans für Kreischa ist abgehakt: Die Reparaturen der Schäden am Lauebach, die das Hochwasser im Juni 2013 angerichtet hat, sind beendet. Damals war der Bach nach Starkregen über die Ufer getreten, hat eine Mülldeponie freigelegt und verwüstet. Seit Ende Januar wurden in dem etwa 1 900 Meter langen Bereich zwischen der Staatsstraße 36 von Kreischa nach Possendorf und der Einmündung in den Possendorfer Bach neue Bäume gepflanzt und das zerstörte Flussbett sowie die Ufer wiederhergestellt. Nun ist das Flussbett so breit, dass der Bach, der bei Börnchen entspringt und bei Theisewitz in den Possendorfer Bach mündet, bei Hochwasser nicht mehr gerade fließen muss, sondern sich seinen Weg selbst suchen kann.

„Momentan sieht es am Bach noch wild aus“, sagte Kreischas Bauamtsleiter Tino Preikschat kürzlich im Technischen Ausschuss der Gemeinde. Die neu gepflanzten Bäume brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Das Hochwasser hatte etliche Bäume am Ufer des Lauebachs unterspült. Sie wurden gefällt, weil sie für das Ufer von Gewässern nicht geeignet waren. Dafür wurden neue gepflanzt. Die Gemeinde hat etwa 805 000 Euro investiert. Die Kosten werden komplett mit Fördergeld finanziert.

Die Umbauarbeiten sind nicht unumstritten. In den ursprünglichen Plänen war vorgesehen, dass der Bach noch mehr Platz bekommt. Doch die gewünschte Breite war nicht machbar – einige Eigentümer der Grundstücke am Bach haben nicht zugestimmt. „Bei den Landwirten stoßen die Reparaturen auf ein geteiltes Echo“, berichtete Tino Preikschat. Allerdings zeige die Erfahrung etwa mit Starkregen in der Region, dass der Hochwasserschutz richtig ist. Erst am 5. Juni regnete es in Bannewitz so stark, dass es zu einer richtigen kleinen Flutwelle am Lauebach kam – doch beschädigt wurde nichts. „Der Ausbau zeigt Wirkung“, sagte Preikschat.

Possendorfer Bach als Nächstes dran

Die Gemeinde will die Arbeiten für den Hochwasserschutz fortsetzen. Der Wiederaufbauplan enthält 26 Vorhaben mit einem Gesamtbudget von 7,3 Millionen Euro. Noch in diesem Herbst soll der Ausbau des Possendorfer Bachs beginnen. Der braucht ebenfalls mehr Raum. Bei Hochwasser brechen die Ufer des Bachs, der in Possendorf entspringt und in die Lockwitz mündet, regelmäßig ab, Bäume und Bauwerke werden unterspült. An den Ufern sollen neue Gehölze gepflanzt werden, deren Wurzeln den Bach bei Hochwasser eindämmen und die angrenzende Fläche vor Schäden schützen sollen. Rund zwei Millionen Euro plant die Gemeinde dafür ein. „Das ist das größte Vorhaben, das wir bauen“, sagte der Bauamtsleiter. Momentan werden die Ausschreibungen vorbereitet.

Begonnen wurde schon mit dem Neubau der Brücke in Theisewitz. Die Überführung wird breiter, um einem Hochwasser standzuhalten, das statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt. Voraussichtlich Anfang Oktober sollen die Arbeiten beendet werden. Sie begannen allerdings mit einem Monat Verzögerung – wegen Problemen bei der Materialbeschaffung, so Preikschat.

Schwieriger wird der Ausbau am Wittgensdorfer Bach. Der hatte im Juni 2013 auch die Brücke an der Wittgensdorfer Straße wurde durch das Hochwasser zerstört. An dem beliebten Wanderweg sorgt jetzt eine Behelfsbrücke dafür, dass Wanderer und auch Reiter das Gewässer überqueren können. Die Arbeiten an dem Gewässer sollten eigentlich ebenfalls im Herbst beginnen. Allerdings könnte ein Genehmigungsverfahren nötig sein. Dann wäre der mittlerweile geplante Baustart im kommenden Jahr nicht machbar.

zur Startseite