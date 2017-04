Lauchhammerstraße gesperrt Eine neue Fahrbahndecke wird aufgetragen. Ab Montag müssen Autofahrer eine Umleitung fahren.

Die Lauchhammerstraße bekommt eine neue Fahrbahndecke. Die Bundesstraße ist deshalb ab Montag, 10. April, zwischen der Einmündung „Am Kutzschenstein“ und der Ampel an der Hafenbrücke voll gesperrt. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Uttmannstraße umgeleitet. Auch Ersatzhaltestellen für den Busverkehr werden eingerichtet. Der Anliegerverkehr ist nur in Abstimmung mit der Baufirma möglich. Die Geh- und Radwegbereiche sind von der Sperrung nicht betroffen.

Laut Sächsischem Landesamt für Straßenbau und Verkehr sollen die Arbeiten bis 22. April dauern. Die Kosten in Höhe von 70 000 Euro trägt der Bund. (SZ)

