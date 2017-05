Laubenpieper-Lokal erwacht wieder Der ehemalige Gasthof Finkenschenke mit Pension ist komplett saniert. Das Innere ist nicht wiederzuerkennen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Unternehmer Gerd Tischer hat mit Partnern die Finkenschenke ersteigert und saniert. Inzwischen haben sich wieder erste Gäste eingemietet. © Sebastian Schultz Unternehmer Gerd Tischer hat mit Partnern die Finkenschenke ersteigert und saniert. Inzwischen haben sich wieder erste Gäste eingemietet.

Tische, Stühle und Lampen wurden neu angeschafft.

Ebenfalls renoviert sind die drei Doppel- und ein Einbettzimmer.

Die Gröditzer Finkenschenke ist wieder eröffnet – jedoch vorerst nur als Pension und nicht als Gasthaus. Mit zwei Partnern hat der Spansberger Unternehmer Gerd Tischer das Haus Am Nordrand im Oktober 2016 ersteigert. Zuvor hatte der Landgasthof seit Juli geschlossen. Im März dieses Jahres begrüßten die neuen Eigentümer die ersten Pensionsgäste.

Sucht man im Internet nach der Finkenschenke findet man auch diesen Kommentar von 2015: „Es stinkt im Haus und im Garten.“ Betritt man heute das Foyer, riecht es frisch renoviert. Helle Farben – grün und weiß – zieren die Wände, moderne Möbel stehen im Eingangsbereich. Auch eine Spielecke ist eingerichtet. An ein Museum, womit der alte Eigentümer geworben hatte, erinnert nichts mehr.

„Seit Oktober bin ich wochentags jeden Abend und jedes Wochenende hier“, sagt Gerd Tischer. „Erst gestern haben wir drei Stunden Gestrüpp im Garten entfernt.“ Mit Pensionsleiterin Gerit Grundmann haben sie seit Oktober das gesamte Haus neu tapeziert, gemalert, Fußböden entfernt, Parkett abgeschliffen und geölt. Auch die Decke in der alten Gaststube ist komplett erneuert. „Die Holznischen haben wir herausgerissen. Es war alles vom Holzwurm befallen“, sagt Tischer. „Außerdem war es viel zu dunkel“, so Grundmann. Tische, Stühle und Lampen wurden neu angeschafft. Ebenfalls renoviert sind die drei Doppel- und ein Einbettzimmer. Kleinigkeiten wie ein Nagel an der Wand überm Bett verraten, dass noch nicht alles fertig ist.

Dennoch: „Die Vermietung läuft bereits sehr gut“, sagt die Pensionleiterin. Einige Gäste seien schon zum zweiten Mal da. Die Eintragung bei booking.com habe sich schon gelohnt: „Vorige Woche hatten wir schon Gäste aus Holland.“ Nur die eigene Webseite müsse noch komplett überarbeitet werden. „Dazu sind wir noch nicht gekommen“, sagt Gerit Grundmann. Noch arbeitet die gelernte Köchin nur nebenbei in der Pension, derzeit als Bürokraft. Sie könne sich aber vorstellen, künftig Vollzeit in der Finkenschenke zu arbeiten. Doch noch gibt es keinen Gaststättenbetrieb, lediglich Frühstück für die Pensionsgäste.

Wenn der etwa 110 Quadratmeter große Saal vermietet wird, gebe es auf Wunsch auch Bewirtung. Aber auch eine Selbstversorgung der Gäste sei möglich. „Die Bar und Küche einschließlich Geschirr stellen wir dann zur Verfügung“, sagt Gerit Grundmann. Für die Saal-Vermietung gebe es schon viele Anfragen – bereits bis 2018. „Ein Paar möchte dieses Jahr sogar hier heiraten“, so Gerd Tischer. Im Garten der Pension befindet sich eine rustikal gestaltete Terrasse, die sich dafür sehr gut eigne.

Noch haben die neuen Eigentümer einiges zu tun. So muss noch die Holzverkleidung der Zimmerbalkone erneuert und einiges im Garten getan werden. Unterm Dach soll noch eine Mietwohnung entstehen. Die Eigentümer schätzen, dass sie bis Ende 2017 komplett fertig sein werden. Was wohl vorerst bleibt, ist der Name Finkenschenke, der noch aus der DDR-Kleingartenzeit stammt.

www.finkenschenke.de

zur Startseite