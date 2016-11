Laubenknacker schlagen zu

21 Gartenlauben aufgebrochen Bautzen. Laubenknacker haben in der Nacht zu Sonntag ihr Unwesen in einer Kleingartenanlage am Schreberweg in Bautzen getrieben. Die Täter drangen gewaltsam in insgesamt 21 Gartenlauben ein und entwendeten Werkzeuge und Lebensmittel. Der Stehlschaden wurde mit rund 1000 Euro beziffert. Der Sachschaden wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt. In einer Gartenlaube wurde offenbar mittels Ruß ein Hakenkreuz an die Decke gezeichnet. Die Kriminaltechnik war zur Spurensicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Drogen genommen und gefahren Weißenberg. Eine Kontrolle brachte es ans Tageslicht. Ein 22-Jähriger war in der Nacht zu Montag unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs. Der Richtung Görlitz Fahrende wurde am Parkplatz Wacheberg gestoppt. Ein Test ergab, dass er Cannabis genommen hatte. Auch ein Tütchen mit der Droge wurde bei ihm gefunden und sichergestellt. Die Polizisten begleiteten den jungen Mann zur Blutentnahme. Die Analyse wird Klarheit bringen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werden auf den 22-Jährigen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Flensburger Zentralregister zukommen.

Betrunken auf dem Motorroller Bautzen. Mit mehr als 1,5 Promille ist am Sonntagnachmittag der Fahrer eines Motorrollers erwischt worden. Der 55-Jährige fuhr auf der Wilhelm-Ostwald-Straße im Bautzener Stadtteil Gesundbrunnen, als ihn eine Streife zwecks Kontrolle stoppte. Der Mann roch nach Alkohol, hatte sich deshalb einem Atemalkoholtest zu unterziehen. Dieser Test bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Die Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Ehrliche Finder Lomnitz, Medingen, Wachau, Radeberg, Nebelschütz, Kamenz. Über das vergangene Wochenende meldeten sich beim Polizeirevier Kamenz zahlreiche ehrliche Finder. In Lomnitz entdeckten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Wachau ein herrenloses Fahrrad. Auch in Medingen wurde der Fund eines nicht fahrbereiten, schwarzen Damenfahrrades gemeldet. Es wurde bei der örtlichen Gemeindeverwaltung sichergestellt. Zudem wurden in Nebelschütz Nummernschilder gefunden und der Polizei übergeben. Der Fahrzeugbesitzer hatte zu seinem Verlust bereits eine Anzeige erstattet. An einem Papiercontainer in Wachau entdeckten Zeugen eine schwarze Geldbörse mit einer Vielzahl von persönlichen Dokumenten und in einer Sparkasse in Radeberg eine EC-Karte. Polizeibeamte übergaben die Gegenstände an ihre rechtmäßigen Besitzer und ersparten ihnen dadurch zahlreiche Behördengänge. Die Polizei freut sich über so viel Ehrlichkeit und bedankt sich bei allen Findern.