Laubenknacker schlagen zu

20 Gartenlauben aufgebrochen

Königsbrück. Erneut waren in Königsbrück Einbrecher in einer Gartensparte am Werk. In der Nacht zu Mittwoch brachen sie in 20 Lauben und Schuppen in der Sparte am Kunathsberg ein. Die Diebe stahlen überwiegend elektrische Geräte wie Kaffeemaschinen oder Fernseher. Eine abschließende Übersicht der entwendeten Gegenstände liegt noch nicht vor. Der Schaden an den Lauben beziffert sich auf 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Die Untersuchungen dauern an.

In den letzten Tagen war es zwischen Ottendorf-Okrilla und Schwepnitz zu mehreren Einbruchsserien gekommen: Am Wochenende wurden in Ottendorf-Okrilla und Königsbrück je zwei Lauben aufgebrochen, und in der Nacht zu Montag fielen Einbrechern zehn Lauben in der Hoyerswerdaer Straße in Schwepnitz zum Opfer.