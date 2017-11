Laubengänge für den Liebknechtring Der Nünchritzer Wohnblock könnte Vorreiter für weitere Sanierungen in der Region werden. Eine wichtige Frage ist allerdings noch offen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Block in der Karl-Liebknecht-Straße in Nünchritz soll für mehrere Millionen Euro umgebaut werden. Neben dem Aufzug und den Laubengängen sind zwei Terrassenwohnungen in dem künftig abgetreppten Teil geplant. Foto/Entwurf: Sebastian Schultz, Wohnungsgesellschaft Nünchritz © Sebastian Schultz Der Block in der Karl-Liebknecht-Straße in Nünchritz soll für mehrere Millionen Euro umgebaut werden. Neben dem Aufzug und den Laubengängen sind zwei Terrassenwohnungen in dem künftig abgetreppten Teil geplant. Foto/Entwurf: Sebastian Schultz, Wohnungsgesellschaft Nünchritz

Neben dem Aufzug und den Laubengängen sind zwei Terrassenwohnungen in dem künftig abgetreppten Teil geplant.

Der Totalumbau des Karl-Liebknecht-Ringes 1 bis 7 soll Ende Februar beginnen. Das kündigte der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Nünchritz, Reiner Striegler, jetzt an. Sein Unternehmen wird insgesamt voraussichtlich 5,5 Millionen Euro in den Wohnblock investieren – um daraus eine Art Vorreiterprojekt zu machen. „So ein Modell wurde in der Region noch nicht gebaut. Wenn es passt, könnte man es in ähnlicher Form vielleicht auch in Riesa umsetzen“, so Reiner Striegler. Das Neue daran: Zwar wird nur am Eingang Nummer 1 ein Aufzug angebaut, der kann aber von den Mietern der drei oberen Etagen der Eingänge 1 bis 4 benutzt werden. Möglich machen das sogenannte Laubengänge, die von außen an den Block angebaut und auf Säulen stehen werden. Glaswände sollen außerdem für viel Licht sorgen und die bisherigen Treppenhäuser als zweiter Fluchtweg erhalten bleiben.

Die Sanierung der Eingänge 1 bis 4 – inklusive neuem Heizungssystem, neuer Abwasserrohre, Fassade und neuer Balkone auch für die Einraumwohnungen – soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Lediglich die Farbgestaltung sei derzeit noch unklar. Die Mieten allerdings werden voraussichtlich um einen Euro pro Quadratmeter ansteigen, kündigte Reiner Striegler an. Gebaut werde in bewohntem Zustand. „Den Block leerzuziehen, ginge auch gar nicht, weil es nicht so viele Alternativen in Nünchritz gibt“, so der Geschäftsführer. Der Karl-Liebknecht-Ring sei derzeit der einzige Block, wo es noch leere Wohnungen in Größenordnungen gibt. Von den 105 Ein- bis Zweiraumwohnungen stehen derzeit 50 leer, weil die Wohnungsgesellschaft mit Blick auf die anstehende Sanierung nicht mehr aktiv vermietet habe. Durch den Umbau fallen zudem fünf Wohnungen im ersten Eingang weg, da die Einheiten großzügiger und barrierefrei gestaltet werden sollen. Bei der Sanierung der Eingänge 5 bis 7 reduzieren sich die Einheiten um weitere 15, da im Eingang 5 ein Stockwerk rückgebaut werden soll und in den Eingängen 6 und 7 sogar zwei. Aufzüge bekommen die hinteren Eingänge während der grundhaften Sanierung im Jahr 2019 allerdings nicht.

Reiner Striegler ist trotzdem überzeugt, den Block künftig gut vermieten zu können. Er rechnet damit, dass der Leerstand innerhalb der gesamten Wohnungsgesellschaft nach dem Umbau von derzeit acht auf nur noch vier bis fünf Prozent im Jahr 2020 sinken könnte. „Nünchritz ist ein Traum für Wohnungsvermieter“, sagt Reiner Striegler, vom Arzt über Kitas, Einkaufsmöglichkeiten und Behörden sei alles vor Ort. Das begünstige auch die positive Entwicklung der Gesellschaft. Nachdem das Unternehmen in den elf Jahren zwölf Millionen Euro in Nünchritz investierte und dadurch manches Jahr negative Betriebsergebnisse einfuhr, habe man in den vergangenen drei Jahren wieder 240 000 bis 300 000 Euro Gewinn pro Jahr gemacht. Zum großen Teil werde der auch wieder investiert, so Reiner Striegler – obwohl die große Sanierungswelle mit dem Karl-Liebknecht-Ring erst einmal vorbei sein wird.

zur Startseite