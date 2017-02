Laubenbrand ist weithin zu sehen Feuerwehr rückt mit Atemschutzgerät den Glutnestern in dem kleinen Gebäude zu Leibe.

Die Feuerwehr löscht die letzten Glutnester am Brandort. © Dietmar Thomas

Am heutigen Montagmittag hat an der Ostrauer Ernst-Thälmann-Straße eine Gartenlaube lichterloh gebrannt. Die schwarzen Rauchwolken waren bis Döbeln zu sehen. Die Feuerwehr wurde gegen 13 Uhr alarmiert. Vor Ort waren die Kameraden von Ostrau und Döbeln. Sie gingen mit Atemschutzgerät an die Brandstelle, räumten Gegenstände hinaus und löschten die Brandherde ab.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Andere Gebäude wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zu einer Brandursache gab es noch keine Aussagen.

