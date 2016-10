Laubegast soll Gaslaternen behalten Anwohner kämpfen um die historischen Kandelaber. Nun gibt es einen ersten Erfolg. Der Bauausschuss entscheidet.

Die alten Gaslaternen wollen viele Laubegaster auch in Zukunft behalten (Archivbild). © SZ / Marion Gröning

Beta oder Kandelaber – das war jetzt im Ortsbeirat Leuben die alles entscheidende Frage. Es geht um die Laternen, die künftig ihr Licht auf drei Laubegaster Straßen verbreiten sollen. Der Favorit der Stadt: die Mastaufsatzleuchte Beta. Diese moderne Variante wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre rund um den Kirchplatz aufgestellt. Nun stehen schon einige auf der Troppauer Straße. Ginge es nach dem Straßen- und Tiefbauamt, würden schon bald weitere Exemplare in der Hermann-Seidel- und Tauernstraße hinzukommen.

Als diese Pläne 2015 öffentlich wurden, regte sich unter den Anwohnern Unmut. Einer von ihnen ist Detlef Müller-Greven. Sein Ziel: die Rettung der historischen Kandelaber. Vor allem in der Tauernstraße ist die Anlage der gasbetriebenen Laternen noch gut erhalten. Diese einfach auf elektrischen Betrieb umzurüsten – mit der historischen Aufsatzleuchte – lehnt die Stadt ab. Das Problem: eine DIN-Norm, die vorschreibt, wie hell die Lampen auf deutschen Straßen und Gehwegen leuchten müssen. Diese werde nur mit der Beta-Lampe erfüllt, die außerdem noch viel preiswerter als ein umgerüsteter Kandelaber ist. Müller-Greven ließ sich davon nicht beirren. Er kontaktierte die Ortsbeiräte, hoffte auf Unterstützung. Matteo Böhme (FDP) ist selbst Laubegaster und macht sich ebenfalls seit Jahren für die Kandelaber stark. Nun gibt es einen ersten Erfolg zu verzeichnen. Der Leubener Ortsbeirat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch dafür ausgesprochen, dass die Laternen in der Tauernstraße vorerst stehen bleiben und weiterhin mit Gas betrieben werden. Wo Lampen in den vergangenen Jahren abgebaut wurden, sollen sie ersetzt werden. Denn solange an den Kandelabern nichts verändert wird, greift die DIN-Norm nicht.

Das Ziel der Ortsbeiräte: die Umrüstung der Kandelaber auf LED-Lampen, sobald eine geeignete Technik auf dem Markt ist. Noch gibt es diese nämlich nicht. Zwar leuchten in der Leipziger Innenstadt etwa 350 Kandelaber mit LED-Licht – allerdings müssen diese mit Milchglas abgedunkelt werden, weil die Lampen sonst blenden. Auch in dieser Variante erfüllen sie die DIN-Norm nicht. Für die Dresdner Stadtverwaltung ist es indes keine Option, die DIN-Norm zu ignorieren. Es werden rechtliche Konsequenzen befürchtet, etwa bei Autounfällen. Ob die Laternen in der Tauernstraße vorerst tatsächlich gerettet sind, wird der Bauausschuss entscheiden.

zur Startseite