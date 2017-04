Laube steht in Flammen Feuerwehr und Polizei wurden in die Kleingartenanlage in Waldheim gerufen. Was ist passiert?

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 2.15 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in die Straße Am alten Sägewerk im Waldheim aus. In der dortigen Kleingartenanlage stand aus derzeit noch unklarer Ursache eine Gartenlaube in Flammen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Feuer, bei dem die Laube nahezu vollständig abbrannte. Verletzt wurde niemand. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Polizei und Brandspezialisten aus Chemnitz haben die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

